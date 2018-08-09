Куряне воруют в супермаркетах и раздевалках

9 Авг. 14:37 2018-08-09T14:38:01+03:00

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Сотрудники Сеймского отдела полиции раскрыли кражи, которые произошли из-за беспечности самих потерпевших. Один из них оставил рюкзак с дорогими гаджетами и крупной суммой в общественной раздевалке. Вернувшись спустя несколько часов, своих вещей, он не обнаружил. Полицейским удалось собрать доказательства на месте происшествия, а также получить кадры с камер видеонаблюдения, установленных поблизости. После обработки данных подозрение пало на 33-летнего мужчину, который проходил мимо этой самой раздевалки. Часть похищенного удалось вернуть.

Еще одна курянка лишилась мобильного телефона. Она оставила его в открытой сумке, когда выбирала продукты в супермаркете. Телефон заметил другой посетитель магазина, который и забрал его. Пропажу курянка обнаружила уже дома. Злоумышленника установили за несколько часов. Сбыть гаджет он не успел. Телефон уже возвращен владелице.

По этим фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел.