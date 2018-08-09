С 13 августа в Курске запланированы отключения света

9 Авг. 11:41 2018-08-09T11:41:58+03:00

На сетях будут проводиться плановые работы Фото: из архива «КП»

Электроэнергию отключат в двух округах

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО «Курские электрические сети» отключат электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 13 августа по 17 августа с 9-00 до 17-00:

Аллейная, Рассыльная, Бочарова, 1-й Малиновый переулок.

С 13 августа по 17 августа с 13-30 до 17-00:

Пигорева 13-23/6, 12-18, Сумская 22, 22а-34/2, Дейнеки 4-6, Ольшанского 21б

С 13 августа по 17 августа с 9-00 до 15-00:

Кольцова, Нижне-Луговая 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4 - 97,

Магистральный проезд 7а,9а,11д.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

16 августа с 13-30 до 16-00:

Республиканская 50, 50А, 50Б, 50А/1

Тел. для справок: 26-32-10