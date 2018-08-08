В шести районах Курской области ввели особый противопожарный режим

8 Авг. 17:06 2018-08-08T17:07:27+03:00

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В Курской области из-за сухой и жаркой погоды растет класс пожарной опасности. Во многих районах уже установился четвертый. В Касторенском, Рыльском, Курском, Солнцевском, Обоянском и Горшеченском районах ввели особый противопожарный режим, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

Усилен контроль за пожарной обстановкой и организацией выполнения противопожарных мероприятий, введен запрет на использование открытого огня и посещение лесов. Организовано патрулирование.

Спасатели напоминают о штрафах, которые грозят курянам за несоблюдение правил в условиях особого противопожарного режима:

- для физических лиц – от 2000 до 4000 рублей;

- для должностных лиц – от 15000 до 30000 рублей;

- для юридических лиц – от 400000 до 500000 рублей.

Главное управление МЧС России по Курской области обращается к жителям и гостям региона с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

Телефон службы спасения – 112.