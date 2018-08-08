В шести районах Курской области ввели особый противопожарный режим
В Курской области из-за сухой и жаркой погоды растет класс пожарной опасности. Во многих районах уже установился четвертый. В Касторенском, Рыльском, Курском, Солнцевском, Обоянском и Горшеченском районах ввели особый противопожарный режим, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.
Усилен контроль за пожарной обстановкой и организацией выполнения противопожарных мероприятий, введен запрет на использование открытого огня и посещение лесов. Организовано патрулирование.
Спасатели напоминают о штрафах, которые грозят курянам за несоблюдение правил в условиях особого противопожарного режима:
- для физических лиц – от 2000 до 4000 рублей;
- для должностных лиц – от 15000 до 30000 рублей;
- для юридических лиц – от 400000 до 500000 рублей.
Главное управление МЧС России по Курской области обращается к жителям и гостям региона с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.
Телефон службы спасения – 112.