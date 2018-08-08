Курянин отправил на счет мошенников 22 тысячи рублей

8 Авг. 14:53 2018-08-08T14:53:28+03:00

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Несколько курян стали жертвами мошенников, перечислив им крупные суммы денег.

В Курске мужчине позвонили на мобильный телефон и сообщили, что его 19-летний сын совершил преступление. Для того, чтобы уйти от ответственности, необходимо дать взятку, перечислив деньги на указанный счет. У отца было достаточно времени для того, чтобы позвонить сыну и проверить информацию, однако он занял деньги, пошел в кассу мобильной связи и перечислил преступникам 22 тысячи рублей. А только после этого позвонил сыну, который гулял с друзьями и не знал об обмане. После этого курянин обратился с заявлением в полицию с просьбой о помощи. По этому факту возбуждено уголовное дело, мошенников ищут.

Если вам по телефону звонят с аналогичным предложением, задайте уточняющие вопросы. Обязательно свяжитесь со своим родственником, о котором идет речь. И если вам представляются сотрудником полиции и заводят разговор о взятке, нужно помнить, что попасть под статью можно не только за получение, но и дачу взятки. Телефон доверия УМВД (4712) 368844, по нему можно анонимно сообщить о противозаконных действиях сотрудников полиции, если у вас есть такие факты.