14-летний курянин воровал пенсию у односельчанина

8 Авг. 10:17 2018-08-08T10:17:29+03:00

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Следственный комитет завел уголовное дело против 14-летнего жителя Щигровского района,. Парня подозревают в трех эпизодах краж с незаконным проникновением в жилище.

По версии следствия ночью где-то с мая по июль подросток трижды забирался в дом пенсионера-односельчанина. Из карманов одежды мужчины он забирал деньги. Всего парню удалось прикарманить 7 тысяч рублей, которые он потратил. На преступления он "ходил" точно пятого числа каждого месяца, поскольку знал, что накануне мужчина получал пенсию.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление обращает внимание родителей на то, что законом на них возложена обязанность по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей. Несоблюдение этого грозит штрафом по ст. 5. 35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.