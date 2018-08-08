В Сеймском и Центральном округах Курска отключат воду

8 Авг. 09:10 2018-08-08T09:14:36+03:00

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9 августа с 8.00 до 21.00 будет прекращена подача холодной воды в микрорайон «КЗТЗ», на ул. 50 лет октября с прилегающими улицами, Суворовские переулки, ул.Бойцов 9 Дивизии, ул.Звездная, пр.Клыкова, пр.Хрущева, № № 24-44, ул.Веспремская, 7, ул.Запольная, ул.Фатежские, ул.Мичурина, ул.Большевиков, ул.Суворовская, ул. Пучковка – 2-я Орловская с прилегающими улицами, ул.Энгельса, Песковские, Литовская с прилегающими улицами, ул.Дзержинского, Кр.Армии, Пионеров с прилегающими улицами (от 50 лет Октября-ул.Энгельса до ул.Советской-Белинского).

Будет снижено давление в сетях водопровода в СЗЖР на ул.Косухина, Воробъева, Майский бульвар, Хрущева, Мыльникова, пр.Дружбы, пр.Энтузиастов, ул.Косухина, ул.Воробьева, пр.Хрущева, ул.Мыльникова, Майский бульвар, ул.Студенческую, ул.Орловскую, пр.Сергеева, ул.Веспремскую.

Справки по телефону 70-06-14