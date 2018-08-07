В курской галерее открыта экспозиция "Классика жанра"

7 Авг. 13:15 2018-08-07T13:15:50+03:00

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«Классика жанра» – выставка из фондов картинной галереи. Ее название намеренно воспроизводит название летней экспозиции прошлого года. Тем самым галерея поддерживает традицию показа наиболее значимых произведений своего собрания в каникулярное время, когда жители города и его гости могут неспешно познакомиться с тем, что можно считать «постоянной экспозицией».

- Мы хотим вновь напомнить о богатстве и значимости курского собрания. Оно невелико, если сравнивать со столичными музейными колоссами, но включает немало экспонатов, без которых трудно представить себе историю отечественного искусства, - отмечают сотрудники галереи.

Живопись XVIII столетия представлена жанром портрета и галантной сценой «Общество в парке», близкой к поэтике произведений дворцовых и театральных декораторов круга Ивана Фирсова (1733—1785). Экспонируемые портреты – повод не только увидеть стилевые перемены в русском искусстве, преодолевающем путь от «парсуны» к достоверно схожему изображению позирующего, но также вспомнить эпизоды отечественной истории, связанные с моделями портретов: Натальей Кирилловной Нарышкиной, великой княжной Александрой Павловной и другими.

Искусство первой половины XIX века обозначено этюдами, эскизами академических программ и ранним жанром. Зрители увидят в экспозиции учебную штудию – «Натурщика» – А.А. Иванова и его пленэрный этюд «Камни». «Проповедь Иоанна Крестителя в пустыне» Ф.А. Бронникова – эскиз к академической программе, за которую художник в 1852 году получил малую золотую медаль. «Бегство Святого Семейства во Египет» А.Е. Бейдемана в свою очередь было удостоено малой золотой медали в 1853 году. И.В. Лучанинов в истории русского искусства остался автором двух картин, одна из которых – «Возвращение ратника-ополченца в родительский дом» – пользовалась чрезвычайной популярностью, многократно повторялась автором и воспроизводилась в гравюрах, шпалерах и фарфоре.

Выставка будет интересна самым широким кругам зрителей. Она продлится до середины сентября.