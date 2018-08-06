Руководство курской фирмы обвиняют в уклонении от налогов на пять миллионов рублей

6 Авг. 12:41 2018-08-06T12:41:18+03:00

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Второй отдел по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики следственного управления Следственного комитета РФ по Курской области против руководителя одной из коммерческих организаций Курска завел уголовное дело по ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, организация в 2017 году – первом полугодии 2018 года платила зарплату своим работникам. В связи с этим обязана была исчислять, удерживать с их заработной платы и перечислять налог на доходы физических лиц.

За это время с работников больше пяти миллионов рублей были удержаны, но не перечислены в бюджет. При этом руководство фирмы по данным СК прекрасно знало о недоимке по налогу на доходы физических лиц и имело реальную возможность перечислить в бюджет нужную сумму. Но поступающие на счета и в кассу фирмы деньги пускали на расчеты по текущей коммерческой деятельности.

Во время следствия будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба, отметили в СК. Расследование уголовного дела продолжается.