За полгода 2018-го курские велосипедисты спровоцировали 22 ДТП

5 Авг. 11:30 2018-08-05T11:30:35+03:00

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За полгода в Курской области случилось 29 ДТП с участием велосипедистов. Один человек в результате такой аварии погиб, еще 29 (из которых 13 - дети) получили ранения.

Как сообщает Госавтоинспекция, половина такого рода аварий происходит из-за невнимательности самих велосипедистов. В 22 ДТП они оказались виноватыми. Поэтому инспекторы напоминают правила движения для велосипедистов: ехать нужно по специальным дорожкам, если их нет, то по правому краю проезжей части или обочине, если и это невозможно, то допускается движение по тротуару. На регулируемых переходах велосипедисты должны подчиняться сигналам светофоров или регулировщиков, а на нерегулируемых должны уступать дорогу пешеходам. Переезжать "зебру" на велосипеде запрещено.

За нарушение ПДД велосипедистам грозит штраф - 800 рублей. Если водитель двухколесного транспорта будет пьян - от 1000 до 1500 рублей.