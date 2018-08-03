В Курской области стартовала межрегиональная «Вахта Памяти»

3 Авг. 18:13 2018-08-03T18:13:39+03:00

В вахте примут участие поисковики из Курска, Белгорода, Москвы, Нижнего Новгорода, Астрахани Фото: Из архива КП.

За годы работы «Вахты Памяти» поисковики смогли обнаружить и предать земле останки более 12,5 тысячи человек

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В Солнцевском и Поныровском районах стартовала межрегиональная «Вахта Памяти». Официальное открытие прошло в поселке Солнцево. В вахте примут участие поисковики из Курска, Белгорода, Москвы, Нижнего Новгорода, Астрахани.

В Солнцевском районе поисковики будут работать в селе Белагино, на территории которого находится санитарное захоронение советских бойцов, а в селе Чермошном - в месте, где находятся останки мирных жителей, расстрелянных в 1942 году.

Традиционно много работы поисковикам предстоит в Поныровском районе: раскопки, в основном, будут вестись на территории бывших окопов.

По словам руководителя «Центра «Поиск» Игоря Цуканова, за годы работы «Вахты Памяти» поисковики смогли обнаружить и предать земле останки более 12,5 тысячи человек, погибших в годы Великой Отечественной войны. Известие о месте захоронения близких людей получили почти 3 тысячи семей.