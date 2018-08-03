Курск на секс-карте России: какие взрослые игрушки выбирают куряне

3 Авг. 16:48 2018-08-03T16:48:31+03:00

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Интернет-магазин интимных товаров составил секс-карту российских регионов. По ней можно узнать о сексуальных предпочтениях россиян из разных городов страны.

По данным секс-шопа курян больше всего интересуют разделы «Секс-игрушки», «Гели, смазки, кремы», «Полезное» (сюда относят и презервативы, и разнообразные стимуляторы) и «Мужские секс-игрушки», а также анальные, вагинальные аксессуары и вибраторы.

Секс-игрушки также пользуются наибольшей популярностью у жителей Воронежской, Белгородской, Липецкой, Орловской и Брянской областей. И только тамбовчане больше покупают гелей, смазок и кремов. Самыми скромными оказались москвичи. В основном они приобретают гели смазки, кремы, спреи и вибраторы.