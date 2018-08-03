На Курской АЭС завершился ремонт энергоблока № 2

3 Авг. 12:56 2018-08-03T12:59:06+03:00

Радиационный фон на Курской АЭС в норме Фото: из архива «КП»

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1 августа 2018 года энергоблок № 2 Курской АЭС включили в сеть после проведения планового ремонта, сообщили в управлении информации и общественных связей Курской АЭС.

Ремонт энергоблока № 2 проведен в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании. Выполнен регламентный объем ремонтных работ, а также работы по восстановлению ресурсных характеристик графитовой кладки реактора. Энергоблок включили в сеть в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации.

Сейчас на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки № 1, 2, 3. Они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок № 4 - в плановом текущем ремонте. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения не превышает естественных фоновых значений.