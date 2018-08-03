2018-08-03T12:13:08+03:00
Происшествия

Курский пенсионер попал под статью за хранение пороха

ЧП произошло в Пристенском районе
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
На пенсионера завели делоНа пенсионера завели делоФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Пристенский районный суд Курской области вынес приговор по уголовному делу против 62-летнего мужчины. Он признан виновным по двум эпизодам преступлений по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд дал мужчине год и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

В суде установлено, что пенсионер долгое время в своем домовладении хранил три емкости с порохом общей массой больше 300 граммов, которые ему подарил знакомый. По заключению эксперта изъятый в ходе расследования у пожилого мужчины порох является взрывчатым веществом, используемым для снаряжения боеприпасов к стрелковому оружию, артиллерии и ракетной технике.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24