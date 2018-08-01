Курян приглашают в парк на праздничный вечер

1 Авг. 15:10 2018-08-01T15:10:38+03:00

Взрослых и детей ждут развлечения Фото: Из архива КП.

Здесь будет работать аниматор и пройдет концерт

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С мая по сентябрь каждую среду в парке Героев Гражданской войны в рамках проекта «Танцующий город» проходят музыкальные вечера-концерты с участием лучших творческих коллективов города.

За годы своего существования этот проект полюбился курянам и стал отличной формой проведения досуга всей семьtй в компании с прекрасной музыкой.

1 августа в 18.00 в парке Героев Гражданской войны организаторы проекта приглашают курян и гостей города стать участниками культурно-развлекательной программы, посвященной 100-летию Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курской области.

Здесь пройдут выставки фоторабот об истории и деятельности правоохранительных органов и работ участников конкурса детского творчества «Полиция глазами детей». Для детей состоятся конкурс рисунков на асфальте «Детское признание», будет работать аниматор праздничного агентства «Крокодил». Самых активных ждут викторины и призы. Завершится вечер праздничным концертом с участием сотрудников полиции.