Полицейские вернули курянину угнанный автомобиль

1 Авг. 15:03 2018-08-01T15:05:28+03:00

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Утром в дежурную часть Северо-Западного отдела полиции поступило сообщение о том, что ночью у одного из курян угнали автомобиль. Машина была припаркована во дворе и стояло без сигнализации. Сотрудники Северо-Западного отдела полиции вместе с сотрудниками УМВД России по Курску был установлен предполагаемый маршрут движения после того, как авто украли.

Попутно полицейские установили свидетелей, которые видели человека, передвигавшегося в разыскиваемой машине. Кроме того, отсмотрев записи с камер видеонаблюдения маршруту движения авто полицейским удалось установить подозреваемого в этом преступлении. Затем полиция разослала ориентировки по всем территориальным органам УМВД России по Курской области и даже соседним областям. Во время ночного дежурства один из сотрудников УМВД России по Курску задержал подозреваемого в микрорайоне КЗТЗ Курска. Похищенная машина изъята. Автомобиль возвращен законному владельцу.

Оказалось, что задержанный - житель другого региона, сейчас отрабатывается его причастность к совершению аналогичных преступлений. По этому факту возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.