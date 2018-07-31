2018-07-31T17:11:37+03:00
Общество

В Курске отменяется отключение воды

2 августа десантники смогут искупаться в фонтанах
Яна ШЕЛЕСТ
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Курские десантники отметят День ВДВКурские десантники отметят День ВДВФото: Яна ШЕЛЕСТ
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30 июля «Курскводоканал» вывесил объявление о том, что 2 августа будет прекращена подача холодной воды в Железнодорожный и Центральный округа. «Отключение связано с производством неотложных ремонтно-профилактических работ», - сообщили на сайте компании.

Однако сегодня появилось объявление, что в городе Курске отключение холодной воды 2 августа 2018 года производиться не будет. И связано это с проведением культурно-массовых мероприятий.

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