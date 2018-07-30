18-летнего курянина подозревают в насилии над трехлетней сестрой

30 Июль 15:49 2018-07-31T14:17:31+03:00

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13 июня в полицию из Фатежского района поступило сообщение о том, что 18-летний парень надругался над своей двоюродной сестрой. Мать оставила трехлетнюю дочь под присмотром своего племянника и ушла. Когда женщина вернулась, она заподозрила, что юноша сделал что-то нехорошее с девочкой, в чем молодой человек ей сразу признался. Также женщина сразу вызвала врача, в присутствии которого юноша подтвердил свои слова.

Парня сразу задержали и допросили в присутствии адвоката. Он во всем признался. На него завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и взяли под домашний арест.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, провели судебно-медицинскую, биологическую, амбулаторную психиатрическую экспертизы. Назначена стационарная психиатрическая судебная экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается. Следственные органы СК по Курской области обращаются ко всем, кто обладает какой-либо информацией об этом происшествии, сообщить информацию по телефонам 8 (4712)-70-36-73; 8 (4712) – 70-29-87. Любая деталь может оказаться полезной для следствия, что позволит избежать подобных случаев в будущем.