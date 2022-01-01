Куда в Курске пойти по Пушкинской карте в январе

В январе курян ждет обширная культурная программа Фото: Светлана ВОЛКОВА

В январе курян ждет насыщенная культурная программа. Многие мероприятия можно будет посетить по Пушкинской карте. С 2022 года ее баланс – 5000 рублей. Куда сходить в Курске по Пушкинской карте в этом месяце, смотрите в нашей подборке.

Курская филармония

23 января в 17:00 – концерт «Во власти танца», ул. Сонина, 4.

30 января в 17:00 – юбилейный концерт Ольги Чекадановой «И льется песня», ул. Перекальского, 1.

Театр кукол

Со 2 по 9 января – новогодние спектакли «Три снежинки», «Шурочка-Снегурочка», «Солнышко и снежные человечки», «Веселый маскарад».

22 января в 13:00, 18:00 – спектакль «Венецианское адажио, или Кот, который жил в водосточной трубе».

Музей археологии

Весь январь – выставка «Золото гуннов», экскурсия «Палаты бояр Ромодановских».

ТЮЗ «Ровесник»

Со 2 по 9 января – спектакль «Новогодний гость».

28 и 29 января в 18:30 – спектакль «Любовь всему верит».