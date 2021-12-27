Добровольцы МГОКа заботятся об экологии, помогают инвалидам и решают городские проблемы

Среди волонтеров комбината немало доноров крови Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Опыт корпоративного волонтерства на Михайловском ГОКе имени А.В. Варичева, что в Железногорске Курской области, насчитывает вот уже три года. Первые добровольческие инициативы при поддержке компании «Металлоинвест» здесь были реализованы еще в 2019 году и с тех пор получили свое развитие.

Своего рода «социальный лифт»

Сегодня штат волонтеров насчитывает уже около 120 человек.

- Есть «волонтеры-адепты», которые постоянно сами что-то инициируют. Есть «событийные волонтеры», которые участвуют в конкретных акциях. А есть волонтеры, которые работают по мере необходимости, - рассказывает куратор добровольцев и начальник группы внешних социальных программ МГОКа им. А.В. Варичева Николай Ключников. - Есть медиа-волонетры, которые «ведут» соцсети, снимают видео.

Сотрудники компании заботятся об экологии, помогают нуждающимся, спасают бездомных животных, организуют занятия спортом.

И все это в свободное от работы время!

Что же движет этими людьми? В основе корпоративного волонтерства, как говорит Николай Ключников, – нефинансовая мотивация. С одной стороны, это социальный лифт, который даёт новые возможности развития, а с другой, волонтёры – это стремление бескорыстно помогать другим, нести позитивные изменения в жизни целого города.

Компания большое внимание уделяет обучению добровольцев. Волонтеры за прошедшие три года стали лидерами в городе, они входят в молодежные парламенты, участвуют в семинарах и конференциях, к ним прислушиваются чиновники. Добровольчество становится своего рода социальным лифтом.

- Волонтеры придумывают свои идеи самостоятельно. Моя задача – помочь административно, с экипировкой, инвентарем, организовать выходной, если это нужно, - рассказывает Ключников.

«Сделать жизнь комфортнее»

В 2021 году в Железногорске добровольцы установили уже девять пандусов в жилых домах. Еще несколько заявок – в работе.

А появилось это новое направление по работе случайно. Один из добровольцев стал старшим по дому, где живет инвалид-колячосник. Мужчина попросил установить пандус. Комбинат профинансировал проект, а волонтеры провели работу по изготовлению и установке.

Информация об этом быстро распространилась в городе благодаря соцсетям. Посыпался шквал обращений с просьбой организовать пандусы и в других домах. Сейчас волонтеры делают уже компактные откидные пандусы.

Проект реализуется вместе со студентами Железногорского горно-металлургического колледжа. Учебное заведение предоставило свои мастерские и базу.

Сейчас в работе пандус для электроколяски. Ребята разрабатывают проект, связываются с заводом-изготовителем, чтобы заказать электропривод.

По словам работника комбината, добровольца Сергея Синюгина, цель была – дать возможность маломобильным людям выйти за пределы своих квартир:

- Мы хотим сделать их жизнь комфортнее, а окружающую среду – доступнее. Нашу инициативу поддержало руководство ЖГМК. К большому делу – помощи инвалидам - с удовольствием присоединились студенты. Ребята – молодцы, очень ответственно подошли к делу. Возможно, что кто-то из них захочет и дальше помогать людям и стать волонтером.

Установка пандусов – одно из направлений работы Фото: предоставлено пресс-службой

– Это мой первый опыт выполнения такой конструкции, но мы работали командой и все получилось. К тому же, мы познакомились с волонтерским движением, - рассказал студент ЖГМК Олег Зимин.

Популяризация донорства и помощь инвалидам

Еще одно важное направление - популяризация донорства. К слову, доноры есть и среди волонтеров МГОКа. В 2020 году в Железногорске посадили 90 рябин, так появилась единственная в Черноземье Аллея доноров. Волонтеры ухаживают за сквером. Сейчас готовится проект по установке здесь арт-объекта в виде сердца, рядом появятся скамейки.

Активно идет и взаимодействие с серебряными волонтерами. В частности, с Клубом любителей бега «Оптимист». Организовывают в городе марафоны, полумарафоны, тревелы по пересеченной местности.

Также проводятся спортивные мероприятия по бесплатному обучению гиревому спорту детей из малообеспеченных семей. Проект действует уже пять лет.

Волонтеры комбината ведут активную работу: доставляют продукты пожилым людям, поздравляют ветеранов с праздниками, помогают детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проводят экологические акции. Недавно добровольцы благоустроили помещения НКО «Равенство», где проходят занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас они заняты ремонтом квартиры инвалида по зрению, а до этого помогли незрячему человеку подыскать и приобрести жилье.

Эко-акции и забота о животных

Большой акцент корпоративное волонтерство делает на эко-мероприятия. В этом году добровольцы вывезли две «Газели» мусора с местных пляжей, помогли привести в порядок территорию соцучреждения, где живут престарелые, участвовали в акции «Сохраним лес».

Немало планов и на 2022 год. Так, в январе в Железногорске пройдет эко-акция по сбору старой ненужной техники, начиная от наушников и заканчивая холодильниками и ТВ. Будут работать два эко-такси, которые по вызову будут вывозить ненужную электротехнику. Также пройдут образовательные мероприятия.

Добровольцы помогает также зоозащитникам - после работы кормят, выгуливают животных из приютов, убирают вольеры.

- В 2022 году планируем запустить общегородской проект по организации приюта для животных. Мы уже привлекли консалтинговую компанию, которая сделает анализ ситуации с бездомным животным и разработает «дорожную карту». Так мы определим механизм решения проблемы – стерилизация, работа с населением или приют. Это волонтерско-административный проект, где администрация предоставляет земельный участок, коммуникации, - делится планами Николай Ключников.

Также в 2022 году добровольцы продолжат вести кружки, мероприятия, сопровождение экскурсий для детей-инвалидов НКО «Равенство». Это очень помогает социализации ребят. Сейчас организация насчитывает уже около 170 человек и помощь здесь нужна. Так что эта работа будет продолжена.

Также продолжат добровольцы помощь в транспортировке инвалидов в больницу.

- Есть программа, которая оплачивает транспорт. А вот погрузка и выгрузка инвалида в «скорую» не предусмотрена. Мы помогаем с транспортировкой неходячих инвалидов, - рассказывает Николай.

Продолжится и «точечная работа». Так, недавно добровольцы своими силами заменили полностью проводку одинокой женщине.

Эко-направление остается одним из ведущих в работе корпоративных волонтеров Фото: предоставлено пресс-службой

В 2021 году МГОК подписал соглашение с Национальным советом по корпоративному волонтерству. Основная задача – опыт и практику распространить и на другие предприятия.

- В планах на 2022 год – встретиться с представителями крупных курских предприятий и провести корпоративный волонтерский совет. А также несколько раз в год проводить совместные масштабные волонтерские акции, - отметил Николай Ключников.