На МГОКе создали «обогатительную фабрику в миниатюре»

Устройство создано совместно со специалистами научно-исследовательского института «ТОМС» и не имеет аналогов в России Фото: предоставлено пресс-службой

Опытно-промышленная установка (ОПУ) для моделирования процессов обогащения железной руды и разработки новых продуктов запущена на Михайловском ГОКе им А.В. Варичева.

Как рассказал директор горного дивизиона Компании «Металлоинвест» Ринат Исмагилов, проект поддерживает лидерство Металлоинвеста в разработках новых видов железорудного сырья премиального качества:

– Создана обогатительная фабрика в миниатюре. Она позволяет за короткое время смоделировать любую существующую или перспективную схему обогащения и произвести опытный образец продукции. Мы можем отрабатывать технологии в условиях, максимально приближенных к промышленным, с минимальными затратами финансовых ресурсов

Устройство создано совместно со специалистами научно-исследовательского института «ТОМС» и не имеет аналогов в России.

В шести блок-модулях находится более тысячи единиц оборудования для работы систем управления, подготовки руды, классификации, флотации, магнитной сепарации, тонкого измельчения и грохочения.

ОПУ перенаправляет потоки продуктов, включает или исключает из схемы отдельные операции. Это серьезно сокращает сроки и стоимость апробирования новых идей, позволяет тестировать проектные и технологические решения до внедрения в производство.

Три основных направления в работе ОПУ – отработка схем производства продукции для строящихся на Михайловском ГОКе корпуса дообогащения концентрата и корпуса флотации на Лебединском ГОКе, а также разработанной специалистами Металлоинвеста технологии обогащения окисленных железистых кварцитов.

ОПУ собрана из оборудования мирового уровня, в нее входят системы автоматизации и визуализации процессов, дистанционного запуска, видеонаблюдения и контроля технологии.

Исследовательский комплекс мобилен, его можно быстро разобрать на отдельные модули для транспортировки даже без демонтажа оборудования.