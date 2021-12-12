Юрий Богуславский: «Стереотип о том, что мультфильм – это детское развлечение, сложился благодаря ТВ»

- У анимации огромный положительный заряд! Фото Курского областного киновидеофонда

В этом году Юрий побывал в Курске на Фестивале российской анимации имени Бориса Дежкина и рассказал много интересного.

«3D анимация не может полностью вытеснить кукольную»

- Юрий, как вы относитесь к кукольной анимации?

- Я занимаюсь разными видами анимации. Сейчас как раз делаю новый кукольный фильм, так сложилось, что сценарий, который у меня был, казалось, лучше в куклах реализовать.

- В чем преимущество кукольной мультипликации по сравнению с 3D?

- Это разные инструменты, но довольно близкие технологии. Они во многом пересекаются. В 3D намного больше диапазон возможностей. В куклах всегда есть рамки – павильон, где нельзя сделать слишком огромный мир. Кукольная анимация никогда не станет настолько распространенной, как трехмерная. Но и 3D не может полностью вытеснить кукол, так как там чувствуется ручная работа. Это создает обаяние изображения. Нас все больше окружает цифровой мир, и когда что-то намекает нам о человеческом присутствии, это всегда приятно.

"Колыбельные мира" Фото: из открытых источников

- Сейчас зарубежные студии продолжают традиции старой анимации. Какой современный полнометражный мультфильм вы могли бы посоветовать к просмотру?

- Мне нравятся работы Уэса Андерсона, особенно «Бесподобный мистер Фокс» и «Остров собак». «Бесподобный мистер Фокс» из современных полнометражных мультфильмов мне кажется самым классным.

- Какие в своих работах вы предпочитаете жанры?

- Все мои предыдущие фильмы – поэтические. Что-то вроде анимационной притчи. Сейчас больше хочется работать с юмористическими элементами.

«Дети, которые находят удовольствие в работе над анимацией, возвращают свою радость стократно»

- Вы преподаете детям анимацию. Что в них есть такого, чего нет во взрослых аниматорах?

- С детьми классно работать в смысле общения, энергетического обмена. У них очень хороший отклик. Дети, которые находят удовольствие в работе над анимацией, возвращают свою радость стократно. Они забывают про время, про другие свои заботы и дела, и с головой погружаются в создание мультфильма. Почти всегда можно встретить детей - прирожденных аниматоров. Иногда взрослым студентам какие-то вещи объяснить сложнее, чем ребятам, они с полуслова понимают. Это как с музыкой. Можно в раннем детстве обнаружить музыкальный слух, также и талант аниматора может проявиться в довольно раннем возрасте.

- Считается, что анимация – это для детей. Но при этом такие студии как “Pixar” показывают мультфильмы с очень глубокими сюжетами. Как вы относитесь к тому, что сейчас появляется все больше подобных мультфильмов?

- Стереотип о том, что мультфильм – это детское развлечение во многом сложился благодаря ТВ и тому, как это работало в советское время, когда взрослые мультфильмы почти не делали. Основной заказ был – воспитывать детей через мультфильмы. На самом деле разнообразие жанров и аудитории всегда было очень большим. То, что делает “Pixar” – это в первую очередь семейный просмотр.

- Какие мультфильмы по вашему мнению несут наибольшую историческую и культурную ценность?

- Есть какой-то личный список мультфильмов, которые очень впечатлили и заставили заниматься анимацией самому. И есть те, которые представляют какой-то исторический пласт, знаковые мультфильмы. Из личного я назову мультфильм Норштейна «Сказка сказок». Я к нему часто возвращаюсь и пересматриваю. И, конечно, фильм де Уита «Отец и дочь». В детстве я его много смотрел, и это на меня повлияло. А также первое аниме, которое я увидел – «Унесенные призраками». Это было тоже что-то очень сильное. Но это не только личный рейтинг, но и вехи в истории анимации.

«В СССР выпускали 300 часов анимации в год, а в России делают в десять раз меньше»

- Чем бы стоило дополнить современную российскую анимацию, ведь она долгое время не развивалась?

- Да ,была пауза, связанная с распадом СССР, когда на мультипликацию вообще не было денег. Тогда многие мультипликаторы уехали работать на Запад. Оборвалась традиция. Но сейчас уже все совсем по-другому.

Я не думаю, что уровень сценариев или анимации стал хуже. Скорее проблема в том, что, в отличие от Советского Союза современные работы российских мультипликаторов меньше шансов увидеть. Советские мультфильмы, как только выходили, становились хитами. Их показывали по ТВ, в кинотеатрах перед фильмами. Они были всюду. Их любили, потому что их знали. А современные российские мультфильмы очень плохо доходят до зрителя. Нет такой площадки, где бы это было удобно или востребовано. Поэтому зритель гораздо хуже знаком с тем, что сейчас происходит. Но при этом очень много молодых мастеров. Есть и российское коммерческое кино, которое хорошо покупают за границей. Например, «Маша и медведь» - один из главных мультсериалов, который знают во всем мире.

Нельзя сказать, что раньше был «золотой век», а теперь все позади. В СССР делали 300 часов анимации в год, а в России делают в десять раз меньше. Я не знаю, проверенные ли это факты. Но я думаю, что мы уже приближаемся к тем объемам, которые были раньше. Но если говорить не про объемы, а про качество, то много разных техник возникло, много работ делается в 3D. Я бы сказал, что ситуация не хуже.

- Феномен современной российской анимации - «Три богатыря», ваше отношение к этому фильму?

- Я плохо разбираюсь в коммерческой анимации. Я начинал смотреть его для ознакомления, но не для расширения кругозора. Мне кажется, что юмор – это своего рода маркер. А в «Трех богатырях» всегда на грани туалетного юмора. Мне это не близко. Таких шуток по всему фильму разбросано. Но при этом я уверен, что фильм многим нравится.

- Что бы хотели дополнить в своей работе?

- Я всегда стремлюсь в своих фильмах в чем-то разобраться, что-то изучить. Это для меня главный двигатель. А если говорить в целом про финансирование, про систему анимационную, то тут много чего могло бы быть лучше. И было бы классно, если бы наше анимационное российское сообщество было более открытым и интегрированным в мировое, если бы было больше форумов и площадок, если бы студии больше занимались продвижением своих фильмов на фестивалях, если бы система госфинансирования была более прозрачной. И кроме госфинансирования были бы альтернативные источники для получения денег, какие-то законы, которые подталкивали бы ТВ покупать российские фильмы… Тут точно многое могло бы быть лучше.

Мультипликационный фильм "Корабли прошлых лет" Фото: из открытых источников

- Как вам помогала анимация в жизни и чем вообще она для вас является?

- Анимация – это искусство оживления. Так что заряд у нее очень даже положительный. Так, анимацию часто используют в детской терапии как арт-терапию. Я тоже немного работаю с детьми, которым нужна такая помощь.

Известно, что у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата частично восстанавливаются функции, когда они разбирают покадровые движения и понимают, как они утроены. И мозг восстанавливает разрушенные связи. Это с точки зрения создания. С точки зрения просмотра анимация тоже играет большую роль.

Так что это на самом деле очень важное искусство и этот налет, мол, мультики - для малышей, мешает воспринимать потенциал анимации. А он огромный.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Юрий Богуславский закончил исторический факультет МГУ, школу-студию ШАР (факультет режиссуры).

Преподает анимацию в рамках открытых образовательных проектов, мастер-классы, лекции и встречи, ведет занятия в детских студиях, профессиональных образовательных учреждениях в России и за рубежом.

В 2015 году организовал профессиональную школу анимации "Курсы художников-мультипликаторов".

В числе его работ: «Колыбельные мира» (Сицилийская, Конго) Аниматор, художник, сценарист;

«Последний глоток» (ШАР) Режиссер, автор сценария, художник, аниматор;

«Нюк» (реж. Ф. Ярин, ВГИК) аниматор;

«Другие берега» (реж. В. Чирков, студия Анимос) аниматор;

«Корабли прошлых лет» (студия Пчела) Режиссер, сценарист, художник, аниматор.