Металлоинвест отмечен премией Правительства РФ в области науки и техники

Проект позволил создать дополнительно на комбинате 604 новых рабочих места Фото: предоставлено пресс-службой

Компания «Металлоинвест» удостоена премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Награду вручил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин генеральному директору Металлоинвеста Назиму Эфендиеву за разработку и внедрение экологичной, инновационной, энергосберегающей технологии производства высококачественных железорудных окатышей при создании Обжиговой машины №3 на Михайловском ГОКе имени А.В. Варичева.

Ежегодная премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники учреждена в 1994 году. Ее присуждают ежегодно за разработку и создание новых технологий, оборудования и материалов, значительный вклад в повышение эффективности реального сектора экономики, решение проблем в сфере экологии и охраны природы.

Назим Эфендиев отметил, что это заслуга коллективов Михайловского ГОКа, инженеров-технологов Уралмашзавода, компании ТОРЭКС:

- Мы гордимся тем, что это первая обжиговая машина, созданная в современной России. Мы доказали всему миру, что обладаем технологиями для создания высокоэффективных и экологических обжиговых машин. Сегодня на ОМ-3 производятся премиальные окатыши под металлизацию, служащие сырьем для выплавки стали с низким углеродным следом.

Лауреатами премии также стали главный инженер МГОКа Павел Пузаков, главный металлург Сергей Пигарев, главный научный сотрудник Института проблем комплексного освоения недр имени академика Н.В. Мельникова Анатолий Лавриненко, генеральный директор компании «ТОРЭКС» Андрей Солодухин, технический директор Владимир Брагин, бывший первый заместитель генерального директора Металлоинвеста Андрей Угаров, бывший управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов и бывший начальник технического управления комбината Дмитрий Шарковский.

Обжиговая машина №3 была запущена в 2015 году и стала одним из крупнейших инвестпроектов Компании.

По основным показателям ОМ-3 превосходит российские и зарубежные аналоги. Расход электроэнергии – на уровне лучших мировых практик. А потребление природного газа – ниже аналогов на 10%.

Дальнейшая модернизация позволила увеличить производительность машины с проектного значения 5 млн тонн до 5,5 млн тонн в год, а расход природного газа снизить еще на 10%.

Проект позволил создать дополнительно на комбинате 604 новых рабочих места.

Кстати, конструктивные и технологические решения ОМ-3 применяются при модернизации обжиговых машин на другом предприятии Металлоинвеста – Лебединском ГОКе, и двух предприятиях компании Vale.