К курскому педагогу, пожаловавшемуся на низкую зарплату, приехал вице-губернатор

- Что касается эксперимента, то он пока продолжается, хотя сил остается все меньше, - делится впечатлениями Александр Фото: с личной страницы в соцсети.

"Чтобы привлечь внимание к тому, как на самом деле живут учителя, я поставил эксперимент, и стал жить на одну зарплату простого кандидата наук. Отработав месяц с голосовой нагрузкой в семь уроков в день, я получил 14.600 на руки", - написал в соцсетях курский учитель Александр Мамкин. Педагог решил провести эксперимент, и прожить месяц на свою получку.

- Я попробовал прожить месяц на зарплату кандидата наук. В первую неделю потратил почти все деньги на обязательные платежи, связь, бензин и насос для отопления.

Сразу купил продуктов, но оказалось, что их надо растянуть не на неделю, а на месяц. Поэтому сегодня на обед у меня была приготовленная из картофелины котлетка, два зубчика чеснока и кусочек хлеба весом в 15 граммов.

Получилось вкусно. Правду говорят, что голод - лучшая приправа. Обедал и вспоминал прошедшие дни, - описал свой эксперимент Мамкин.

Правда, эксперимент едва не прервался - на Мамкина чуть было не завели дело за экстремизм. Причиной стал опять же пост в соцсети, в котором правоохранители усмотрели запрещенную символику.

К счастью, угроза для опального педагога вроде бы миновала, все внезапно ограничилось простой проверкой. И в гости к Мамкину, поговорить, даже приехал новый вице-губернатор - Виктор Карамышев.

Встреча прошла по месту работы Мамкина - в Суджанском сельскохозяйственном техникуме, где ему и начислили зарплату в 14600 рублей.

- Поводом стали посты Александра в соцсетях о несправедливом начислении заработной платы, - пояснили визит вице-губернатора в Доме Советов.

По словам Александра Мамкина, на региональном уровне выделяются средства для оплаты труда педагогов, однако среди сотрудников техникума стимулирующие надбавки, на его взгляд, распределяются несправедливо.

- Заработная плата педагогов складывается из гарантированной и стимулирующей частей. У Александра Юрьевича итоговая сумма в октябре этого года оказалась существенно ниже обычного. Это было связано с тем, что в комиссию по начислению стимулирующих выплат он не успел предоставить необходимые документы, - пояснили ситуацию местные власти уже по итогам "выезда на место ЧП".

Виктор Карамышев предложил преподавателю подготовить и сформулировать дополнения в показатели эффективности деятельности педагога для распределения стимулирующих выплат. До конца декабря Александр обещал направить их официальным письмом. Эти предложения рассмотрят на круглом столе, сказали чиновники. На обсуждение планируется пригласить экспертов, представителей областных учреждений СПО, органов исполнительной и законодательной власти, профсоюзной организации.

Еще один важный вопрос – изменение методики расчета заработной платы. Эту задачу необходимо решать на федеральном уровне. Свои идеи по этой теме Александр Мамкин направит в Курскую областную Думу. В региональном парламенте сказали, что готовы обсудить предложения и, возможно, выступить с законодательной инициативой на федеральный уровень.

Александр Мамкин – кандидат педагогических наук. Чтобы эффективней использовать его знания и потенциал, преподавателю предложили заняться разработкой методических рекомендаций для повышения качества образования в техникуме.

- Нам удалось наладить с Александром Мамкиным конструктивный диалог, мы готовы выслушать и обсудить его идеи. Если предложения будут поддержаны педагогическим и экспертным сообществом, постараемся воплотить их в жизнь, – резюмировал вице-губернатор.