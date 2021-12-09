Особая территория охватывает "ядро" исторической части города Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске установили объединенную зону охраны памятников истории и культуры, расположенных на территории центрального ядра исторической части Курска. Работа проведена в рамках подготовки празднования 1000-летия основания города, рассказали в мэрии.

Зона проходит в границах улиц Тускарной, Мирной, Володарского, Марата, Урицкого, Радищева, Дзержинского, Добролюбова, 1-й Кожевенной, 2-й Кожевенной, 9 Января, Стрелецкой Набережной, Бочаровской и ВЧК.

Утверждены также требования к градостроительным регламентам в границах этой зоны в отношении 38 объектов культурного наследия.

Из них шесть – федерального значения:

«Ансамбль Знаменского монастыря» (ул. Луначарского, 4, 6);

«Собор», 1816-1826 гг. (ул. Луначарского, 4);

«Архиерейский дом», XIX в. (ул. Луначарского, 6);

«Башня ограды», XIX в. (ул. Луначарского, 4, 6);

«Башня ограды», 2-я пол. XVII – XVIII вв. (ул. Луначарского, 8);

«Здание Дворянского собрания», 1877 г. (ул. Сонина, 4);

31 объект регионального значения, в том числе:

«Воскресенская церковь Знаменского монастыря», 1876 г. ( ул. Луначарского, 4А);

«Мужская классическая гимназия», 1836-1844 гг. (ул. Луначарского, 8);

«Братский корпус Знаменского монастыря», 2-я пол. XIX в. (ул. Луначарского, 8, лит. Б2);

«Здание Окружного суда», 2-я пол. XIX в. (ул. Луначарского, 8, лит. В7);

«Дом Советов», 1939-1951 гг. (Красная площадь, 1);

«Здание архива Духовной консистории», 1836 г. (ул. Сонина, 1);

«Ансамбль Никольской церкви», 1814 г. (ул. Комсомольская, 2);

«Никольская церковь», 1814 г. (ул. Комсомольская, 2);

«Ограда с воротами», 1814 г. (ул. Комсомольская, 2);

И один объект местного значения:

«Стрелецкое земское училище», 1884 г. (ул. Стрелецкая Набережная, 2).

Объединенная зона охраны объектов культурного наследия включает в себя единую охранную зону объектов культурного наследия; единую зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности; единую зону охраняемого природного ландшафта.

Требования в ее границах регулируют строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также предельную высотность строительства.