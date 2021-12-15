Курянам бесплатно раздадут новогодние подарки

Получить подарки можно уже с 18 декабря Фото: Светлана ВОЛКОВА

В преддверии Нового года комитет социальной защиты населения Курска для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, семей военнослужащих и сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), будет выдавать новогодние подарки:

- на базе раздаточного пункта № 6 МБУЗ «Молочная кухня» (Курск, ул. Республиканская, 42) – для жителей Железнодорожного округа города Курска;

- на базе раздаточного пункта № 7 МБУЗ «Молочная кухня» (Курск, ул. Энгельса, 90) – для жителей Сеймского округа Курска;

- на базе отделения МКУ «Центр социальных услуг города Курска» (Курск, ул. Бочарова, д.6) – для жителей Центрального округа города Курска.

Выдавать подарки будут с 18 по 28 декабря, график выдачи: понедельник-пятница с 9.00 до 19.00, суббота-воскресенье с 11.00 до 15.00 с учетом соблюдения мер санитарно-эпидемиологических требований.

Более подробную информацию о возможности получения новогоднего подарка можно узнать в комитете по адресу: Курск, ул. Пигорева, д.2/17, тел. 32-54-30, 32-53-62.

Раздавать новогодние подарки будут жителям Курска только из числа вышеперечисленных категорий граждан при предъявлении документов, удостоверяющих личность и льготную категорию, пояснили в мэрии.

Как сообщала ранее КП, 20 декабря в Курске стартует городской проект «Уличный Дед Мороз».

Дед Мороз и Снегурочка будут поздравлять с Новым годом юных и взрослых курян во всех округах города с 11.00 до 13.00, с 13.00 до 14.00 и с 17.00 до 18.00.

Встретить главных новогодних героев можно будет на Красной площади, улицах Ленина, Перекальского, Гоголя, Радищева, Димитрова, Дзержинского, К. Маркса, Орловской, Мыльникова, Веспремской, Студенческой, 50 лет Октября, Союзной, Каширцева, ВЧК, Республиканской, Обоянской, Белгородской, Народной, Сумской. Менделеева, Дейнеки, проспектах Победы, В. Клыкова, Дружбы, Хрущева, а еще в парках КЗТЗ и Героев Гражданской войны и на площади перед вокзалом.