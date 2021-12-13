Основные критерии оценки - новизна и полезность рацпредложения Фото: предоставлено пресс-службой

Названы имена победителей корпоративного конкурса Металлоинвеста на лучшее рационализаторское предложение в области энергосбережения и энергоэффективности в 2021 году. Номинантов определили на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева. В конкурсе приняли участие и вышли в финал пять проектов с общим ожидаемым экономическим эффектом от их внедрения около 48 млн рублей в год.

Конкурс рацпредложений в области энергосбережения и энергоэффективности проводится на комбинатах Металлоинвеста вот уже десять лет - с 2011 года. Его цель - привлечь горняков и металлургов к разработке и внедрению энергосберегающих мероприятий.

Основные критерии оценки - новизна и полезность предложения, а также годовой экономический эффект от внедрения, срок окупаемости, снижение удельного расхода энергоресурса.

По словам управляющего директора Михайловского ГОКа Антона Захарова, конкурс дает возможность сотрудникам проявить себя, поделиться своими изобретениями с коллегами и внести вклад в повышение экономической эффективности и конкурентоспособности предприятия:

– Реализация рацпредложений в области энергосбережения помогает существенно сокращать затраты и влияние на окружающую среду. За все время проведения конкурса 31 идея специалистов МГОКа признана эффективной, 21 внедрена в производство, десять идей, в том числе пять идей текущего года, планируется внедрить.

По прогнозам самый большой экономический эффект – более 33 млн рублей – даст предложение главного специалиста технического управления Сергея Губина и начальника управления технического контроля Игоря Гридасова. Суть его заключается в переводе работы обжиговой машины (ОМ-3) фабрики окомкования (ФОК) на замкнутый водооборот, а обжиговых машин №1 и №2 – на частично замкнутый. Кроме экономии энергоресурсов разработка снизит нагрузку на экологию и затраты на ремонт и обслуживание оборудования. Для работы технологических мощностей по производству окатышей на обжиговой машине №3 в качестве технической воды будут использована осветленная вода (сливы сгустителей). Прежняя система обеспечения ОМ-3 технической водой при этом будет работать в резервном режиме и использоваться во время ремонтов.

На втором месте - проект главного инженера ФОК Сергея Никулина, главного энергетика Центра ТОиР ФОК Игоря Старикова и мастера по ремонту оборудования Центра ТОиР ФОК Максима Мельтюхова по изменению схемы управления электроприводами дымососов Д-3 обжиговых машин №1 и №2 фабрики окомкования. Предлолагаемый эффект - более 13 млн рублей. Проект предусматривает экономически выгодный способ регулирования производительности вентилятора с помощью частотного электропривода за счет плавного изменения оборотов вала тягодутьевой установки. Сейчас регулируют производительность закрытием дроссельных заслонок при номинальной скорости вращения вентилятора.

На третьем месте – предложение начальника энергоцентра Игоря Фетисова и начальника службы цеха водоснабжения и канализации Валерия Васильева по снижению затрат на потребление электроэнергии насосной станцией ХПВ-1 (хозпитьевое водоснабжение обогатительной фабрики и фабрики окомкования) при транспортировке питьевой воды. Рационализаторы предлагают регулировать расход и давление воды не запорной арматурой, а изменением частоты вращения рабочего колеса насосного агрегата с помощью автоматической системы управления с частотным электроприводом. Ожидаемый экономический эффект от внедрения проекта - более 1 млн рублей.

Конкурсная комиссия также одобрила проект энергетика оперативно-производственной службы теплосилового цеха (ТСЦ) Александра Волынского по монтажу частотного регулирования на систему горячего водоснабжения котельной №2 ТСЦ и предложение специалистов центральной электротехнической лаборатории релейной защиты - начальника лаборатории Евгения Ажмякова, ведущего инженера Александра Дворникова и мастера по ремонту оборудования Александра Игина по выводу из работы малозагруженной подстанции №45 «Чернь» в карьере с переключением потребителей на более мощную подстанцию.

Лучшие рацпредложения определили и на других предприятиях Металлоинвеста. Победители и призеры конкурса получат поощрительные премии, а также «Удостоверение на рационализаторское предложение» и нагрудный знак «Рационализатор энергетики».