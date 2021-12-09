Новый год 2021-2022 в Курске: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Новый год курянам предлагают встретить на Театральной площади Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курян ждут по традиции продолжительные новогодние каникулы. А новогодние мероприятия в городе начнутся уже со дня на день и продолжатся до середины января. Мы подскажем, как не пропустить самое главное!

Акция "Уличный Дед Мороз"

Когда: с 20 декабря 2021 года по 10 января 2022 года

Где: улицы Курска

С 20 декабря по улицам Курска будут гулять сказочные герои и настоящий Дед Мороз! Встретить их можно будет в любой точке города.

Деды Морозы и Снегурочки будут поздравлять горожан с праздником прямо на улицах. Также с ними можно будет сфотографироваться. А Деда Мороза подержать за бороду и загадать желание!

В центре Курска будет много развлечений Фото: Светлана ВОЛКОВА

Новогодняя программа «Новый год в Курске»

Когда: с 23.00 31 декабря 2021 года до 03.00. 1 января 2022 года

Где: Театральная площадь

Куряне и гости города смогут встретить Новый 2022 год на Театральной площади. Здесь в новогоднюю ночь пройдет праздничный концерт и шоу, а в час ночи 1 января прогремит фейерверк.

Новогодняя ночь в микрорайонах города

Когда: 1 января 2022 года с 01.00 до 03.00

Где: Пл. К.К. Рокоссовского, 17-й Степной пер., МБУК ЦД «Родина» (ул. Менделеева, 31), МБОУ ДО ДШИ № 6 (парк КЗТЗ), МБУК ДСЦД «Сказка» (пр-т Дружбы, 18), МБУ ГМЦ «Гелиос» (ул. 50 лет Октября, 102), ул. Союная, 26.

Праздничные новогодние программы пройдут во всех районах города. Курян здесь ждут выступления артистов, розыгрыши, концертная программа.

Праздничная программа «Новогодний серпантин»

Когда: 1 января 2022 года с 19.00 до 21.00.

Где: Театральная площадь

Два часа курян будут развлекать артисты на Театральной площади.

Праздничные мероприятия пройдут в разных районах города Фото: Светлана ВОЛКОВА

Праздничная программа «Рождество Христово»

Когда: 7 января 2022 года в 14.00

Где: Театральная площадь

В центре Курска пройдут народные гуляния, посвященные Рождеству Христову. Программа рассчитана на взрослых и детей.