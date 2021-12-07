За последние пять лет на развитие Курской, Белгородской и Оренбургской областей в рамках программ по социально-экономическому партнерству Металлоинвест направил почти 17 млрд рублей Фото: предоставлено пресс-службой

Рейтинг «Лидеры корпоративной благотворительности» возглавила компания «Металлоинвет», став одной из шести в категории А+. Достичь такого результата помогла реализация программы поддержки регионов во время пандемии и грантовый конкурс «ВМЕСТЕ! с моим городом».

Так, с начала пандемии Металлоинвест направил на охрану здоровья сотрудников и жителей городов присутствия более трех млрд рублей. Для лечебных учреждений регионов закуплены медицинское оборудование, СИЗы, проводится постоянное обучение сотрудников. Кроме того, в компании работают ситуационные центры по борьбе с коронавирусом. При обращении в них сотрудники получают квалифицированную помощь.

За последние пять лет на развитие Курской, Белгородской и Оренбургской областей в рамках программ по социально-экономическому партнерству Металлоинвест направил почти 17 млрд рублей. Основные направления программ: создание новых общественных пространств, развитие образования, культуры, спорта, здравоохранения, поддержка некоммерческих организаций.

Один из наиболее эффективных инструментов для вовлечения жителей в происходящие изменения - грантовый конкурс «ВМЕСТЕ! С моим городом». С 2016 года на конкурс было подано 1213 заявок, 397 из которых реализованы.

По словам заместителя генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлии Мазановой, неравнодушное отношение к каждому, кому нужна помощь – это философия Алишера Бурхановича Усманова, основателя Металлоинвеста:

- Воплощая этот подход, Компания на протяжении многих лет заботится о развитии городов и территорий, о благополучии сотрудников и их семей, чутко реагирует на внешние вызовы, готова не просто протянуть руку помощи, а сделать больше, чем от нее ожидают. Этот принцип во многом предвосхитил актуальную тенденцию по формированию «корпоративного гражданства» у бизнеса. Спасибо экспертам конкурса за высокую оценку зрелости наших подходов к социальной ответственности и эффективности реализуемых нами проектов.

«Лидеры корпоративной благотворительности» – это проект ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров» и одно из важных событий в сфере корпоративной благотворительности и социальных инвестиций в России. Рейтинг «Лидеры корпоративной благотворительности» формируется на основе методологии EY. В этом году в нем приняли участие 44 компании. На конкурс номинаций было подано более 100 заявок.