В Курске задержали наркодилеров из Тамбова

Крупную партию наркотиков обнаружили на съемной квартире Фото: Из архива КП.

Сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Курской области при силовой поддержке специального отряда полиции «Гром» задержали двух уроженцев Тамбовской области, 40 и 37 лет. Их подозревают в сбыте синтетических наркотиков в Курске и нескольких районах области. Ранее они оба были судимы за незаконный оборот наркотиков. Одни из них находился в федеральном розыске за имущественные преступления, рассказали в УМВД.

- Тамбовчане в Курске арендовали жилье. Там расфасовывали запрещенные вещества на порции, которые предназначались к дальнейшему распространению через тайники-закладки. Имея криминальный опыт, они тщательно конспирировались. Например, из порций наркотиков делали муляж камней. Однако, это не позволило им уйти от ответственности, - добавили в полиции.

При задержании на месте преступления и во время обыска на съемном жилье у них изъяли почти два килограмма запрещенных веществ синтетического производства, предназначавшихся для продажи. Теперь вся изъятая партия будет уничтожена.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по ч.5, ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотиков». Фигуранты арестованы. Ответственность по этой статье предусматривает только реальное лишение свободы на длительный срок.

Напомним, ранее в Курской области задержали москвичей-наркодилеров. Пара распространяла мефедрон через закладки.

Гражданские супруги приехали в Железногорск из Московской области для сбыта запрещенных веществ через тайники-закладки. В их обязанности входило распространять наркотики в Курской области. Пара исполняла работу вместе: на девушке лежала основная часть обязанностей, а за безопасность отвечал молодой человек.

При попытке забрать запрещенные вещества вблизи дач москвичей задержали с поличным сотрудники полиции.

В результате оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъяли более 180 фасованных свертков с порошкообразным веществом. Согласно исследованию порошкообразное вещество содержит в своем составе синтетический наркотик мефедрон.

Следственным подразделением Межмуниципального отдела МВД России «Железногорский» в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 п. «г» ст. 228.1. УК РФ. Пару взяли под стражу.