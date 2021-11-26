Все о переходе на электронные больничные с 1 января 2022 года в Курской области

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Система электронных больничных (ЭЛН) действует в России с 1 января 2017 года. И до конца 2021 года россиянам предоставлено право выбора формы листка нетрудоспособности – оформлять его в электронном или бумажном виде. Однако уже с 1 января 2022 года согласно федеральному закону все бюллетени будут выдавать только в электронном виде.

О том, насколько готова Курская область к этим изменениям и в чем преимущества электронных бюллетеней, шла речь на круглом столе с представителями регионального ФСС, здравоохранения, профсоюзов и работодателей. Помимо гостей и участников круглого стола на тему «Электронный листок нетрудоспособности для всех: проактивное начисление пособий и прямые выплаты», следить за обсуждением в режиме онлайн могли все желающие, подключившись к прямой трансляции мероприятия.

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В Курской области первый электронный листок нетрудоспособности был выдан в 2018 году, и с тех пор число ЭЛН постоянно растет. Сейчас в регионе лишь около 15% бюллетеней выписывают по желанию получателя пособия в бумажном виде.

О том, как прошел подготовительный этап полного перехода на ЭЛН в регионе, в рамках «круглого стола» рассказала управляющий Курским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Нина Ткачева:

- История внедрения электронных больничных в Курской области началась еще пять лет назад. Основной трудностью стала подготовка лечебных учреждений области к «цифре». На тот момент у медучреждений региона не было необходимой базы, программ. Для запуска проекта мы взяли городскую поликлинику номер 1, частную клинику и Медвенской центральной районной больнице.

В этих медучреждениях мы начали отработку внедрения электронных больничных. Сейчас все государственные медучреждения в Курской области готовы к полному переходу на электронные листки нетрудоспособности. А 98% работодателей региона принимают электронные больничные.

Удобство ЭЛН состоит в том, что процесс передачи данных о больничном максимально ускорен, как и сама выплата по временной нетрудоспособности. Так, сведения об открытии, продлении и закрытии ЭЛН попадают в ФСС РФ в течение суток.

При этом получатель пособия может узнать номер электронного больничного, обратившись в медицинскую организацию, но это не обязательно – всю процедуру от открытия листка до начисления выплаты можно отследить в личном кабинете на сайте «Госуслуги». Процесс передачи данных и начисления пособия проходит, минуя самого пациента, можно сказать, «автоматически».

Начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Курского регионального отделения ФСС РФ Екатерина Простакова рассказала, как идет взаимодействие ФСС с лечебными учреждениями региона:

- Электронный листок имеет такую же силу, как и бумажный. Подделать такой больничный невозможно, это страхует и ФСС, и работодателей от возможных мошенничеств. Кроме того, электронные листки нетрудоспособности нет необходимости хранить – они все находятся на сервере Фонда социального страхования РФ. А вся процедура назначения и выплаты пособий прозрачна.

Сейчас в регионе остались лишь единицы частных клиник, которые еще не завершили переход на ЭЛН. С ними плотно работают специалисты ФСС, помогая освоить новую реальность. Электронные больничные выписывают с помощью специального бесплатного программного обеспечения, которое предоставляет ФСС.

В дальнейшем планируется, что бумажные электронные листки все же будут выдаваться, но очень ограниченному кругу лиц – гражданам, сведения о которых составляют гостайну и в отношении которых реализуются меры государственной защиты. Этот вопрос будет урегулирован законодательно.

По словам и.о. заместителя управляющего Курским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Оксаны Филлиповской, количество запрошенных электронных больничных со стороны работодателей в регионе неуклонно растет. Следовательно, большая часть страхователей оценили удобство работы с «цифрой». А в ситуации с ковид важно, что с помощью ЭЛН удается сохранить карантинный режим застрахованных лиц.

В ходе «круглого стола» представители работодателей поделились своим мнением по поводу полного перехода на ЭЛН. Было отмечено, что электронные больничные значительно упростили и ускорили работу по назначению и выплате пособий по нетрудоспособности, беременности и родам.

Начальник управления организации и развития медпомощи комитета здравоохранения Курской области Евгений Гориводский в заключении обсуждения этой важной темы подтвердил, что с 2019 года все государственные медучреждения региона фактически перешли на выдачу ЭЛН:

- До конца этого года все медработники первичного амбулаторного звена должны будут иметь электронную цифровую подпись, чтобы оформлять ЭЛН. Однако еще нужна доработка нашей медицинской информационной системы, чтобы обеспечить полный переход на электронные больничные с 1 января 2022 года. Думаю, мы с этим справимся в срок.

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