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Происшествия29 ноября 2021 14:32

Под Курском мужчина въехал в супермаркет на лошади

Полиция задержала нарушителя
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Фото с видеокамер

Фото с видеокамер

Фото: предоставлено пресс-службой

ЧП произошло в поселке Карла Либкнехта Курчатовского района. В полицию сообщили, что в магазине мужчина разъезжает верхом на лошади и пытается проскакать прямо в торговый зал.

Когда на место приехали полицейские, сотрудники магазина рассказали, что после того, как наездник покинул супермаркет, он еще скакал перед входом и размахивал предметом, похожим на шашку. Далеко искать его не пришлось - наездник был тут же, недалеко от супермаркета.

- По внешним признакам он был пьян, вел себя агрессивно, от освидетельствования отказался, - рассказали в УМВД. - Его доставили в полицию.

В объяснении он указал, что "лошадь захотела хлеба", поэтому он решил предоставить ей возможность выбора из имеющегося в супермаркете ассортимента.

На 43-летнего курянина составили протокол "за неисполнение законного требования сотрудников полиции". Мужчина задержан и ждет суда.

Шашку, которая была с ним, изъяли. Экспертиза установит, является ли она холодным оружием.

Лошадь самостоятельно благополучно добралась до дома, рассказали в полиции.

ЧППроисшествия: ЧП