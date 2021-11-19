Энергия для людей

На площадке сооружения Курской АЭС-2 завершается выполнение задач года.

На площадке сооружения станции замещения Курская АЭС-2 успешно завершается выполнение задач текущего года. К настоящему времени на площадке произошли все 10 ключевых событий, запланированных на 2021 год. Многие из них достигнуты с опережением графика. Из пяти государственных заданий, установленных на год, выполнено четыре. До конца декабря будет выполнено еще одно - достичь готовности объекта двухблочной Курской АЭС-2 в объеме 37,3 процента.

Напомним, что строится не вторая, дополнительная станция. Курская АЭС-2 - атомная станция замещения выбывающих из эксплуатации ныне действующих энергоблоков. Их (после вывода из эксплуатации) как раз и заменят сооружаемые сегодня энергоблоки. Второй атомной станции в Курской области не будет.

Строительство Курской АЭС-2 с новыми блоками ВВЭР-ТОИ (водо-водяными энергетическими реакторами типовыми оптимизированными информатизированными) - это единственный на сегодня в России проект такого масштаба.

Энергоблоки № 1 и № 2 Курской АЭС-2 поколения «3+» являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Они соответствуют всем международным требованиям в области безопасности. Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Инновации проекта опираются на колоссальный опыт эксплуатации отечественных АЭС с ВВЭР, в том числе действующих сейчас в стране 22 энергоблоков с реакторами различных модификаций данного типа.

ВВЭР-ТОИ будут самыми мощными в стране, по 1255 МВт каждый. Они обладают не только повышенной мощностью, но и улучшенными технико-экономическими показателями и повышенной устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям и природным катаклизмам.

Для атомной отрасли курская площадка имеет стратегическое значение. «Здесь отрабатываются технологии, решения, которые будем тиражировать на зарубежные стройки, - отметил во время одного из визитов на Курскую АЭС-2 в текущем году генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. - Но что еще важно для нас как государственной корпорации - это интересы людей. Замещающие мощности обеспечат энергобезопасность Центрального федерального округа, а это свыше 39 миллионов человек».

С учетом проектных сроков эксплуатации новых энергоблоков плюс возможностей продления этих сроков можно без натяжки сказать: до конца XXI века Курская и другие области Черноземья будут с электроэнергией.

Здесь работают около 7 тысяч человек из 24 подрядных организаций. Фото: Денис Крюков

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

На стройплощадке станции замещения Курская АЭС-2 сейчас работают около 7 тысяч человек, работы выполняют 24 подрядные организации на 105 объектах. Ключевые из них - здания реактора и турбины, вспомогательные реакторные здания, здания электроснабжения нормальной эксплуатации, комплекс гидротехнических сооружений энергоблоков № 1 и № 2.

В начале июня текущего года на КуАЭС-2 начали возведение самой высокой в России башенной испарительной градирни (высота - 179 метров). Специалисты выполнили монтаж 100 колонн основания этого объекта, предназначенного для охлаждения отработавшего в турбине пара, в два раза быст-рее по сравнению с аналогичными работами на градирне первого энергоблока.

В конце августа на данной градирне начались работы по бетонированию нижнего опорного кольца вытяжной башни. Конструкция вытяжной башни предусматривает возведение 115 ярусов. Для их бетонирования потребуется около 14 тыс. кубометров бетонной смеси. Это сопоставимо со строительством трех 16-этажных двухподъездных жилых домов.

В конце сентября на строящийся энергоблок № 1 Курской АЭС-2 доставлен корпус реактора ВВЭР-ТОИ. Изготовлен он из безникелевой стали, которая не меняет свойств под воздействием радиации и при высоких температурах. Корпус способен выдерживать давление в 250 атмосфер (как на глубине 2,5 км в океане), что выше рабочего в 1,4 раза.

«Корпус реактора ВВЭР-ТОИ имеет свои особенности. Например, в отличие от корпуса реактора ВВЭР-1200, в нем уменьшено количество сварных соединений с шести до четырех - исключены сварные соединения в активной зоне. Это снижает радиа- ционное воздействие на швы и улучшает эксплуатационные характеристики изделия, что позволит после 60 лет эксплуатации продлить срок службы корпуса еще на 40 лет», - отмечает первый заместитель директора по сооружению новых блоков Курской АЭС Андрей Ошарин.

«При производстве реактора для Курской АЭС-2 мы впервые использовали многие современные цифровые решения и технологии. Так что ВВЭР-ТОИ можно в определенной мере считать и новым атомным «цифровым продуктом», аналогов которому на сегодняшний день в мире нет», - отмечает генеральный директор предприятия-изготовителя АО «АЭМ-технологии» Игорь Котов.

Курская АЭС-2 является также пилотной по созданию автоматизированной системы управления предприятием. К моменту ввода в эксплуатацию энергоблоков будут введены в работу необходимые информационные системы для автоматизации процессов будущей станции. Различные информационные системы, которые обеспечивают накопление и верификацию данных по каждой системе и элементу, используются на всех этапах жизненного цикла станции замещения.

В начале октября в здании реактора энергоблока № 1 Курской АЭС-2 строи-тели завершили бетонирование четвертого яруса внутренней защитной оболочки (ВЗО), препятствующей выходу радиоактивных веществ в окружающую среду.

В конце октября на стройплощадку доставлена одна из самых тяжелых единиц оборудования на АЭС - первый из четырех парогенераторов реакторной установки ВВЭР-ТОИ массой 355 тонн. Он представляет собой теплообменный аппарат и предназначен для производства пара, поступающего на турбогенератор для преобразования его тепловой энергии в электроэнергию.

Как и многое другое оборудование данного типа энергоблоков, парогенератор имеет ряд конструктивных особеннос-тей. Они позволяют повысить надежность парогенератора за счет уменьшения количества сварных соединений, а также его паропроизводительность - 1652 тонны в час (у парогенератора для ВВЭР-1200 - 1602 тонны в час), что в конечном итоге влияет на увеличение мощности энергоблока.

В проекте ВВЭР-ТОИ также предполагается новая компоновка парогенераторов в гермозоне, которая дает возможность при неизменном внутреннем диаметре герметичной оболочки (44 м) разместить парогенераторы большей длины.

Все четыре парогенератора планируется доставить на строи- тельную площадку Курской АЭС-2 до конца 2021 года.

ЛУЧШИЙ ОПЫТ - В ДЕЛО!

В строительстве энергоблоков Курской АЭС-2 задействован лучший отечественный и зарубежный опыт. В октябре в Курчатове работали две миссии поддержки Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС-МЦ). Эксперты обменялись с курскими коллегами своими практиками в реализации стратегии инженерной поддержки на разных этапах жизненного цикла АЭС. Следующая миссия поддержки рассмотрела вопросы автоматизации проверки защит на энергоблоках с реакторами ВВЭР.

По словам советника ВАО АЭС-МЦ Галима Мусина, международная организация атомщиков помогает использовать при сооружении энергоблоков ВВЭР-ТОИ лучшие достижения атомной энергетики.

Сейчас на площадке Курской АЭС-2 развернуты работы на объектах вспомогательного и обеспечивающего назначения, продолжаются строительные работы на основных зданиях и сооружениях. Задача ближайшего времени - это обеспечение готовности транспортно-технологической схемы к монтажу реактора. Установка корпуса реактора на штатное место откроет новую фазу сооружения - начало тепломонтажных работ на энергоблоке № 1. Выполнение этого события запланировано на 2022 год.