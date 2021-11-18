«Ростелеком» приглашает жителей Курска принять участие в образовательном проекте «IT-семья»

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Он направлен на командное обучение интернет-грамотности людей старшего возраста 55+ вместе с их внуками. Занятия на базе Компьютерной Академии начнутся 29 ноября.

Обучение в составе семейных команд позволит участникам проекта «IT-семья» почувствовать связь поколений. Бабушки и дедушки научатся общаться с внуками на одном цифровом языке, а подростки, в свою очередь, станут для взрослых наставниками в получении ИТ-знаний.

Евгений Варывдин, и.о. директора Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Цифровые технологии прочно вошли в жизнь каждого человека. Однако большинство пожилых людей все еще не использует возможности гаджетов в полном объеме. Просветительский проект "IT-семья" призван помочь людям в возрасте 55+ адаптироваться в современном информационном обществе. Кроме того, командное обучение позволит сплотить разные поколения одной семьи».

В течение месяца преподаватели Академии познакомят команды с полезными мобильными приложениями, помогут в освоении онлайн-сервисов и социальных сетей, научат создавать надежные пароли. Большое внимание в ходе занятий будет уделено вопросам безопасности: слушателям расскажут, как защитить мобильные устройства от вредоносных программ, выявить спам и не стать жертвой кибермошенников.

Сергей Скороходов, директор филиала «Академия ШАГ Курск»:

«Современные пенсионеры понимают необходимость освоения цифрового пространства, но сделать это без посторонней помощи они не могут. В то же время довериться посторонним людям в таком важном вопросе хотят далеко не все. Другое дело, когда освоение компьютера будет проходить под руководством не только профессиональных педагогов, но и родных людей – внуков. Уверен, такой формат обучения покажет свою высокую эффективность».

Общая продолжительность курса – пять недель, всего 10 занятий. По окончании учебной программы между участниками пройдут соревнования. Лучшие семейные команды, занявшие три призовых места, получат награды от организаторов. Кроме того, всем слушателям будут выданы именные сертификаты о прохождении курса.

Стать участником проекта можно, позвонив по номеру 8 (4712) 250-340 или оставив заявку по адресу: https://kursk.itstep.org/events/rostelecom-and-step-computer-academy-invite-residents-of-kursk-to-take-part-in-the-it-family-educational-project