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Общество17 ноября 2021 15:22

"Вместе! С моим городом" решать важные проблемы

Как грантовый конкурс помогает городу горняков воплотить в жизнь важные социальные задумки
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Юные журналисты пишут материалы для местных СМИ, освещают городские события

Юные журналисты пишут материалы для местных СМИ, освещают городские события

Реализовать ряд социальных проектов в городах присутствия компании «Металлоинвест» помогает грантовый конкурс "Вместе! С моим городом". В 2021 году на конкурс было подано почти 300 заявок от активистов Железногорска, Губкина, Старого Оскола и Новотроицка. Победили 79 проектов. Общий фонд конкурса составил 12 миллионов рублей.

По словам директора по социальной политике Михайловского ГОКа имени А.В.Варичева Бориса Сорокина, сегодня конкурс объединяет активных, целеустремленных и неравнодушных жителей Железногорска:

- Вы – сильная команда, которая способна воплотить в жизнь смелые проекты. Вами проделана большая работа, ведь нужно не только придумать социально-значимую идею, но и понять, как ее реализовать

Поддержку получили 20 идей из Железногорска. Проекты профинансированы на суммы от 50 до 500 тысяч рублей. Спектр задач, которые решают волонтеры с помощью грантов, очень широк – от поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья до патриотического воспитания.

«Не жить все время на пожертвования»

Один из проектов-победителей - «Творческая студия «НеограниД» - представлен Железногорской общественной организацией инвалидов, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Равенство». В студии работают три мастерские - "Деревяшкин" (деревообработка), "АРТмосфера" (изготовление дизайнерских изделий) и Мыл'ОК(мыловарение).

Подробнее рассказала его инициатор Анна Гущина:

- В проекте участвуют ребята в возрасте от 14 лет, всего больше 20 человек. Вообще, в организации оформлено 70 детей, у них есть документы, членские книжки. Кроме того некоторые посещают наши занятия разово.

Проект ориентирован на социализацию подростков. Однако в нем приняли участие люди самого разного возраста. Например, самому старшему участнику 52 года.

В студии работают три педагога. Это мамы особенных ребят, ведь мы все делаем своими силами! Наталья Александровна Ефремова у нас ведет разные мастер-классы, мыловаение – это ее тема. Анастасия Рожнова – «АРТмосферу», студию, где делают дизайнерские изделия – брошки, топиари, необычные фоторамки. Деревообработку курируют две мамы. Одна занимается художественной росписью – Светлана Николаевна Лысенко. А со станком работает Клещева Нина Геннадьевна. Также есть родители, которые приходят и заменяют этих мам или помогают им.

А вот с папами очень сложно… Пока только один папа по выходным с младшей группой проводит занятия физкультурой.

Ребята из "НеограниДа" готовы ждут заказы на изготовление интересных и полезных поделок

Ребята из "НеограниДа" готовы ждут заказы на изготовление интересных и полезных поделок

Проект творческих мастерских в 2021 году получил сразу три гранта – местный на сто тысяч рублей, региональный – на 190 тысяч рублей и федеральный – на 115 тысяч рублей. Это позволило докупить необходимое оборудование, расходные материалы. В планах - обновить туалетную комнату, чтобы сделать пребывание ребят еще более комфортным.

- Мы не останавливаемся, будем делать упор на то, чтобы что-то зарабатывать и содержать себя, потому что это очень сложно, просить помощь, когда все ограничены в финансах. Нам хочется внести свою лепту, а не жить все время на пожертвования, - говорит Анна Гущина.

В планах - принимать коллективные заказы на изготовление интересных поделок.

Сейчас организаторы проекта готовятся к большой ярмарке, которая пройдет в конце ноября и открытию интернет-платформы, где вся продукция, изготовленная руками «особых людей», будет представлена и где ее можно будет заказать.

Онлайн платформу «НеогрниД» подготовили участники железногорской «Медиашколы», еще одного грантового проекта Металлоинвеста.

Школа юных журналистов

«#Mediaшкола 2.0. Стажировки» - проект Фонда поддержки образовательной деятельности «Содействие» МОУ Гимназии №10.

По сути, это развитие предыдущего проекта «Медиашколы», когда на базе школы появился медиаклуб для будущих журналистов и мультипликаторов. Сегодня возможность попробовать свои силы в этой сфере получили не только ученики Гимназии №10, но и все школьники Железногорска.

Грантовые средства – более 152 тысяч рублей – пошли на создание условий для творческой самореализации подростков от 11 до 16 лет через вовлечение их в детско-юношескую журналистику. На средства гранта оборудовали небольшое отдельное помещение, закупили ноутбук для монтажа видео и обработки фото, диктофон, селфи-триопды.

Ребята пишут материалы для местных СМИ, освещают городские события и получают пусть и скромный, но гонорар за свою работу.

- C ребятами работают профессиональные журналисты, проходят встречи с блогерами, фотографами, журналистами из других городов, - рассказывает автор проекта Ольга Криволапова.

Сейчас в студии занимается около 30 школьников. Онлайн встречи со спикерами чередуются с работой «в поле» - юные журналисты посещают мероприятия, фотографируют, пишут новости для социальных сетей и местных газет.

«Коммунальные конфликты нужно решать официально»

О проекте «Школа УПРАВДОМ» рассказывает его инициатор Яна Гончарова:

- Изначально наша цель - вовлечь молодежь в управление многоквартирными домами Железногорска, повысить грамотность населения в области ЖКХ.

Часто в пабликах в соцсетях обсуждается вопрос, как работают коммунальные службы. Мы провели восемь семинаров, на которые пригласили специалистов, представителей прокуратуры и полиции. В свою очередь старшие по домам из разных районов города делились своим опытом.

В общем чате «Школа управдома» обсуждения продолжились. Как итог, пришли к выводу, что коммунальные конфликты нужно решать официально. Пока нет официального запроса, на словах ничего не сделать. Только так можно идти дальше по инстанциям.

Семинары снимали на видео и выкладывали в интернет. Так что любой желающий может их посмотреть и почерпнуть интересную информацию.

Провели конкурс на лучшего старшего по дому и определили победителей. Теперь планируем купить саженцы и благоустроить придомовую территорию нескольких многоэтажек в качестве финальной стадии проекта.

«Звезды» бокса зажигают в городе горняков

Общественная организация «Федерация бокса Железногорска Курской области» получила грант почти в 150 тысяч рублей на реализацию проекта «Звезды бокса – большие и малые». Цель – привлечь школьников к занятиям спортом путем проведения мастер-классов и показательных выступлений.

На днях прошел один из таких такой мастер-классов, в ходе которого ребятам показали, как правильно сделать разминку и разогреться.

Тренер высшей категории Сергей Ступаков вот уже более десяти лет учит железногорских ребят держать удар и быть настоящими мужчинами не только на ринге, но и в жизни. Сергей проводит мастер-классы в школах и во дворах города.

- Занятия споротом воспитывают в ребенке ответственность, дисциплину и характер, - считает Сергей.

Комплекты спортивной экипировки по результатам мероприятия получили юные спортсмены, которые боксируют уже не первый год.

Всего же на грантовый конкурс были представлены социальные проекты в восьми номинациях: «Эффективное партнерство», «Город для жизни», «Культурный кластер», «PRO спорт», «Откликнись!», «Город-сад», «Открывая границы» и «Территория добра». Все они стали важной частью жизни Железногорска, помогая решить вопросы, волнующие жителей города горняков.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ