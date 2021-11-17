"Вместе! С моим городом" решать важные проблемы

Юные журналисты пишут материалы для местных СМИ, освещают городские события

Реализовать ряд социальных проектов в городах присутствия компании «Металлоинвест» помогает грантовый конкурс "Вместе! С моим городом". В 2021 году на конкурс было подано почти 300 заявок от активистов Железногорска, Губкина, Старого Оскола и Новотроицка. Победили 79 проектов. Общий фонд конкурса составил 12 миллионов рублей.

По словам директора по социальной политике Михайловского ГОКа имени А.В.Варичева Бориса Сорокина, сегодня конкурс объединяет активных, целеустремленных и неравнодушных жителей Железногорска:

- Вы – сильная команда, которая способна воплотить в жизнь смелые проекты. Вами проделана большая работа, ведь нужно не только придумать социально-значимую идею, но и понять, как ее реализовать

Поддержку получили 20 идей из Железногорска. Проекты профинансированы на суммы от 50 до 500 тысяч рублей. Спектр задач, которые решают волонтеры с помощью грантов, очень широк – от поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья до патриотического воспитания.

«Не жить все время на пожертвования»

Один из проектов-победителей - «Творческая студия «НеограниД» - представлен Железногорской общественной организацией инвалидов, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Равенство». В студии работают три мастерские - "Деревяшкин" (деревообработка), "АРТмосфера" (изготовление дизайнерских изделий) и Мыл'ОК(мыловарение).

Подробнее рассказала его инициатор Анна Гущина:

- В проекте участвуют ребята в возрасте от 14 лет, всего больше 20 человек. Вообще, в организации оформлено 70 детей, у них есть документы, членские книжки. Кроме того некоторые посещают наши занятия разово.

Проект ориентирован на социализацию подростков. Однако в нем приняли участие люди самого разного возраста. Например, самому старшему участнику 52 года.

В студии работают три педагога. Это мамы особенных ребят, ведь мы все делаем своими силами! Наталья Александровна Ефремова у нас ведет разные мастер-классы, мыловаение – это ее тема. Анастасия Рожнова – «АРТмосферу», студию, где делают дизайнерские изделия – брошки, топиари, необычные фоторамки. Деревообработку курируют две мамы. Одна занимается художественной росписью – Светлана Николаевна Лысенко. А со станком работает Клещева Нина Геннадьевна. Также есть родители, которые приходят и заменяют этих мам или помогают им.

А вот с папами очень сложно… Пока только один папа по выходным с младшей группой проводит занятия физкультурой.

Ребята из "НеограниДа" готовы ждут заказы на изготовление интересных и полезных поделок

Проект творческих мастерских в 2021 году получил сразу три гранта – местный на сто тысяч рублей, региональный – на 190 тысяч рублей и федеральный – на 115 тысяч рублей. Это позволило докупить необходимое оборудование, расходные материалы. В планах - обновить туалетную комнату, чтобы сделать пребывание ребят еще более комфортным.

- Мы не останавливаемся, будем делать упор на то, чтобы что-то зарабатывать и содержать себя, потому что это очень сложно, просить помощь, когда все ограничены в финансах. Нам хочется внести свою лепту, а не жить все время на пожертвования, - говорит Анна Гущина.

В планах - принимать коллективные заказы на изготовление интересных поделок.

Сейчас организаторы проекта готовятся к большой ярмарке, которая пройдет в конце ноября и открытию интернет-платформы, где вся продукция, изготовленная руками «особых людей», будет представлена и где ее можно будет заказать.

Онлайн платформу «НеогрниД» подготовили участники железногорской «Медиашколы», еще одного грантового проекта Металлоинвеста.

Школа юных журналистов

«#Mediaшкола 2.0. Стажировки» - проект Фонда поддержки образовательной деятельности «Содействие» МОУ Гимназии №10.

По сути, это развитие предыдущего проекта «Медиашколы», когда на базе школы появился медиаклуб для будущих журналистов и мультипликаторов. Сегодня возможность попробовать свои силы в этой сфере получили не только ученики Гимназии №10, но и все школьники Железногорска.

Грантовые средства – более 152 тысяч рублей – пошли на создание условий для творческой самореализации подростков от 11 до 16 лет через вовлечение их в детско-юношескую журналистику. На средства гранта оборудовали небольшое отдельное помещение, закупили ноутбук для монтажа видео и обработки фото, диктофон, селфи-триопды.

Ребята пишут материалы для местных СМИ, освещают городские события и получают пусть и скромный, но гонорар за свою работу.

- C ребятами работают профессиональные журналисты, проходят встречи с блогерами, фотографами, журналистами из других городов, - рассказывает автор проекта Ольга Криволапова.

Сейчас в студии занимается около 30 школьников. Онлайн встречи со спикерами чередуются с работой «в поле» - юные журналисты посещают мероприятия, фотографируют, пишут новости для социальных сетей и местных газет.

«Коммунальные конфликты нужно решать официально»

О проекте «Школа УПРАВДОМ» рассказывает его инициатор Яна Гончарова:

- Изначально наша цель - вовлечь молодежь в управление многоквартирными домами Железногорска, повысить грамотность населения в области ЖКХ.

Часто в пабликах в соцсетях обсуждается вопрос, как работают коммунальные службы. Мы провели восемь семинаров, на которые пригласили специалистов, представителей прокуратуры и полиции. В свою очередь старшие по домам из разных районов города делились своим опытом.

В общем чате «Школа управдома» обсуждения продолжились. Как итог, пришли к выводу, что коммунальные конфликты нужно решать официально. Пока нет официального запроса, на словах ничего не сделать. Только так можно идти дальше по инстанциям.

Семинары снимали на видео и выкладывали в интернет. Так что любой желающий может их посмотреть и почерпнуть интересную информацию.

Провели конкурс на лучшего старшего по дому и определили победителей. Теперь планируем купить саженцы и благоустроить придомовую территорию нескольких многоэтажек в качестве финальной стадии проекта.

«Звезды» бокса зажигают в городе горняков

Общественная организация «Федерация бокса Железногорска Курской области» получила грант почти в 150 тысяч рублей на реализацию проекта «Звезды бокса – большие и малые». Цель – привлечь школьников к занятиям спортом путем проведения мастер-классов и показательных выступлений.

На днях прошел один из таких такой мастер-классов, в ходе которого ребятам показали, как правильно сделать разминку и разогреться.

Тренер высшей категории Сергей Ступаков вот уже более десяти лет учит железногорских ребят держать удар и быть настоящими мужчинами не только на ринге, но и в жизни. Сергей проводит мастер-классы в школах и во дворах города.

- Занятия споротом воспитывают в ребенке ответственность, дисциплину и характер, - считает Сергей.

Комплекты спортивной экипировки по результатам мероприятия получили юные спортсмены, которые боксируют уже не первый год.

Всего же на грантовый конкурс были представлены социальные проекты в восьми номинациях: «Эффективное партнерство», «Город для жизни», «Культурный кластер», «PRO спорт», «Откликнись!», «Город-сад», «Открывая границы» и «Территория добра». Все они стали важной частью жизни Железногорска, помогая решить вопросы, волнующие жителей города горняков.