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Здоровье23 ноября 2021 16:56

Ослабление ковид-ограничений в Курске: с 26 ноября начинают работать кинотеатры и цирк

В Курской области предложили смягчить антиковидные меры
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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На спектакли можно будет попасть уже на этих выходных

На спектакли можно будет попасть уже на этих выходных

Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 ноября на совещании в обладминистрации главный санитарный врач региона Олег Климушин предложил ослабить некоторые ковид-ограничения. В частности, в регионе откроют кинотеатры, театры, цирк, концертные площадки. Но пускать туда будут по сертификатам о прививки от ковид или по коду.

В частности, предложено разрешить работу театров, кино, концертных залов с 50-процентной заполняемостью.

МФЦ полностью откроют.

В читальные залы и архивы будут пускать по предварительной записи.

Зрители смогут присутствовать на спортивных мероприятиях при 25-процентной заполняемости зала, но не больше 500 человек.

Снова будут проводить профосмотры в медучреждениях региона.

Кроме того, с 29 ноября разрешаются тренировки в спортивных учреждениях и соревнования для детей старше 13 лет.

Работа учреждений дополнительного образования возможна с 6 декабря.

Ранее КП сообщала, что в регионе выросло число ковид-заражений среди медиков.

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии в регионе от ковид скончались 1762 человека.

В том числе за последние сутки - мужчины 45, 62, 63, 71 год; женщины – 60, 61, 90 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

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