Климатическая стратегия компании предусматривает сокращение собственных прямых и косвенных энергетических выбросов Фото: предоставлено пресс-службой

На Международном форуме Московской биржи обсудили будущее металлов, которые будут востребованы «зеленой» повесткой мировой экономики.

В форуме приняли участие представители Государственной думы, Минфина, Банка России, Минэкономразвития, Министерства энергетики, руководители крупнейших российских компаний, представители инвестиционного сообщества.

Главные темы мероприятия - регулирование финансовых рынков, перспективы ведущих отраслей российской экономики, макроэкономическая политика в стране, роль традиционной энергетики и «зеленых» производств, а также влияние на рынок ритейл-инвесторов.

В обсуждении приняли участие представители Металлонвеста.

Климатическая стратегия компании предусматривает сокращение собственных прямых (Scope 1) и косвенных энергетических (Scope 2) выбросов по сравнению с 2019 годом на 6% к 2025 гду, на 77% к 2035 году и на 100% к 2050 году.

Не секрет, что для компании климатическая повестка - один из основных приоритетов развития и фактор долгосрочной конкурентоспособности своей продукции на мировых рынках. Борьба с климатическими изменениями должна определять развитие горно-металлургической индустрии в ближайшие десятилетия.

Так, по мнению заместителя генерального директора по финансам и экономике Металлоинвеста Алексея Воронова, большинство мировых производителей стали, включая такие известные компании, как ArcelorMittal, US Steel, Voestalpine, Salztgitter и многие другие, приняли стратегии снижения эмиссий и перехода к углеродной нейтральности (net zero). Это означает расширение применения более чистых технологий производства. В данных условиях продукты Металлоинвеста очень актуальны.

В частности, горячебрикетированное железо (ГБЖ) используют для выплавки стали в электрических печах. При этом прямые и косвенные выбросы CO2 до 50% ниже, чем при традиционном процессе, объединяющем доменный цикл и кислородно-конвертерную выплавку.

Кроме сокращения выбросов, это сырье важно для поддержки экономики замкнутого цикла. Использование ГБЖ – это единственный способ переработать лом с высоким содержанием примесей в высококачественную сталь.

Алексей Воронов подчеркнул:

- Благодаря визионерскому подходу нашего основного акционера, Алишера Усманова, мы все последние годы инвестировали в производство той линейки премиальных продуктов, которые сегодня становятся все более и более востребованы в глобальной повестке устойчивого развития, в том числе в контексте «зеленой сделки». Речь идет, прежде всего, о горячебрикетированном железе.

Эксперты по самым скромным подсчетам прогнозируют в 2030 году увеличения мирового рынка товарного ГБЖ в полтора раза по сравнению с 2020 годом, до почти 15 млн тонн.