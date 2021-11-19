В Курской области "скорую" централизуют

Обновится материально-техническая база, на пунктах базирования скорых при необходимости сделают ремонт, пообещали местные власти Фото: Светлана ВОЛКОВА

Службу скорой медицинской помощи региона предполагается до конца 2022 года организовать под одним юридическим лицом. Эту работу планировали провести уже в этом году, но коррективы внесла пандемия.

К Курской станции скорой медицинской помощи уже присоединили отделение Курского района, до конца этого года будет завершено присоединение отделений скорой Октябрьской, Медвенской и Обоянской ЦРБ. В следующем году поэтапно подключат и остальные 24 отделения из районных больниц, сообщили в администрации региона.

- Присоединение скорой Курского района показало положительный результат: сократилось время ожидания, повысилось и качество помощи. Единая диспетчерская служба у нас создана еще в начале прошлого года. Считаем, что вся служба скорой должна быть единым механизмом. Централизованными должны быть управление, обеспечение, закупки, ремонт автомобилей – это больше не будет возлагаться на бюджеты районных больниц. Самое главное, что мы сможем четче выстроить маршрутизацию пациентов, а значит, улучшить качество оказания медицинской помощи, – считает главный врач Курской станции скорой помощи Константин Хруслов.

Диспетчеры на экстренный вызов уже сейчас могут направить ближайшую бригаду из соседнего района, но после создания единой службы этот процесс станет более совершенным. Обновится материально-техническая база, на пунктах базирования скорых при необходимости проведут ремонтные работы. Все пункты останутся. Все сотрудники сохранят свои рабочие места в рамках объединенной службы, заверили чиновники.

- Кадровый вопрос стоит остро, это не секрет. У нас появилась возможность привлекать на должность медицинских сестер студентов старших курсов и ординаторов медицинского университета. Сотрудничаем с медицинским колледжем, где учащихся ориентируют на работу в будущем в службе скорой помощи. Надеемся на приток молодых специалистов в ближайшие годы, – отметил Константин Владимирович.

Практически во всех регионах страны службы скорой помощи уже объединены. В частности, такая работа проведена в Тульской, Пензенской и Кировской областях.