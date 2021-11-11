«Основа для изменения традиционной схемы производства стали»

Цель UIMF 2021 – привлечь внимание специалистов и экспертов к ключевым вопросам развития промышленности Фото: предоставлено пресс-службой

На Международном Горном Форуме Узбекистана (UIMF 2021) в рамках сессии «Digital Mining: Модернизация горно-металлургической отрасли – цифровое развитие» представители Металлоинвеста рассказали об уникальном опыте внедрения передовых технологий на предприятиях Компании.

Цель UIMF 2021 – привлечь внимание специалистов и экспертов к ключевым вопросам развития промышленности и продвижения передовых достижений в области разведки, освоения месторождений, добычи полезных ископаемых, цифровизации и других важных направлений индустрии.

Участие в форуме приняли представители ключевых горных компаний, международных финансовых организаций, отраслевых министерств, профессионалы и специалисты индустрии.

По словам директора горного дивизиона Металлоинвеста Рината Исмагилова, Стратегия качественных изменений, рассчитанная до 2032 года, и реализуемая на предприятиях Компании – это ответ на рост конкуренции и ужесточение требований в области экологии.

Исмагилов отметил:

- Наши комплексные проекты по поднятию качества концентрата, реконструкции обжиговых машин и производству ГБЖ создают основу для изменения традиционной схемы производства стали. Использование брикетов в электрических печах позволяет снизить прямые и косвенные выбросы СО2 до 50% и на 35% – энергопотребление. Мы не просто говорим о «зеленой» металлургии. Мы полным ходом внедряем эти технологии на наших предприятиях и помогаем снижать нагрузку на окружающую среду нашим партнерам и клиентам.

На Форуме речь шла о значимых инвестиционных проектах Металлоинвеста.

В настоящий момент Компания меняет горнотранспортные схемы карьеров, переориентируется на циклично-поточные технологии. А возведение дробильно-конвейерного комплекса в карьере МГОКа даст возможность сократить операционные затраты на 5%. Циклично-поточная технология в карьере ЛГОКа снизит себестоимость горных работ на 18%.

Ключевые проекты - строительство корпуса дообогащения концентрата на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева и внедрение технологии флотации концентрата на Михайловском и Лебединском ГОКах - позволят компании стать третьей в мире, способной получать концентрат высочайшего качества – с содержанием железа 71% и кремния на уровне 1-1,5%.

Также идет реконструкция обжиговых машин на МГОК, ЛГОК и ОЭМК им. А.А. Угарова, что обеспечит от 3 до 7% сокращения затрат на энергоносители.

Разработан план реконструкции первой установки ГБЖ на ЛГОКе. С помощью внедрения кислородной инжекции по прогнозам вырастет производительность на 10%.

В настоящий момент идет строительство нового завода ГБЖ в Железногорске и четвертой установки ГБЖ на Лебединском ГОКе. Срок реализации - 2024-2025 годы. Суммарно это даст рост объема производства ГБЖ с 4,6 до девяти миллионов тонн в год.

Цифровизация – еще одно важное направление модернизации предприятий Металлоинвеста. Горно-геологические информационные системы внедряются на Михайловском и Лебединском ГОКах. В результате горное управление, расположенное в Москве, сможет совместно с предприятиями в регионах вести мониторинг и управление горными работами – начиная от распределения задач в рамках одной недели до среднесрочной и долгосрочной перспективы.

Уже работает система управления горнотранспортным комплексом: самосвалы и экскаваторы связаны единой автоматизированной системой, которая позволяет направлять технику на нужный участок. В целом это дало прирост производительности карьеров около 11%.

Производительность и скорость буровых работ выросла на 5-7% за счет оснащения буровых станков автоматизированными системами.

Беспилотники помогают проводить маркшейдерские работы.

Ринат Исмагилов отметил, что основа успешной реализации подобных проектов - это инвестиции в развитие сотрудников. Повышение уровня профессионализма - это один из ключевых факторов успешности бизнеса сегодня.