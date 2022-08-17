Под Курском семья бывших циркачей живет в трейлере и содержит верблюда

Раньше верблюд Алтын участвовал в цирковых представлениях

Познакомились на гастролях

Супруги Марат Каршиев и Алла Авраменко работали в цирковой индустрии с 80-х годов. Марат был акробатом, в этой профессии он получил не одну травму, и вскоре начал заниматься дрессурой.

Алла же дрессировала животных с самого начала. Работала у советской и российской цирковой артистки, дрессировщицы Терезы Дуровой. Потом занималась дрессировкой лошадей.

Верблюда цирковые артисты приобрели для своих выступлений

Алла родом из Перми, росла в Набережных Челнах. Работать в цирке она мечтала с детства, так как всегда очень любила животных.

- Мой отец был анималистом, а сама я росла в деревне, поэтому рядом со мной всегда были животные. Сейчас без них я не представляю себя. Это уже призвание, образ жизни, - говорит дрессировщица.

Марат родился и вырос в Узбекистане в городе Ангрен. Там он ходил в цирковую студию. Позже на него обратили внимание в Ташкентском цирке, и он стал выступать акробатом на верблюдах.

Алла и Марат познакомились на гастролях в Кисловодске. Однако чувства между ними вспыхнули несколько лет спустя, когда Марат приехал гастролировать в Набережные Челны. Пара стала заниматься дрессировкой верблюдов, медведей, пони и львов. Вот уже 20 лет Алла и Марат живут и работают вместе.

Всю жизнь в дороге

За 30 лет они объездили практически всю Россию.

- Думаю, на карте нет места, в котором бы мы не побывали. Начиная от больших городов и заканчивая совсем маленькими. А муж еще и за границей работал. Можно сказать, мы всю жизнь в дороге, - говорит Алла.

Последний раз семья выступала на арене цирка 8 марта 2020 года в Ростовской области в городе Зернограде. Потом началась пандемия коронавируса и массовые мероприятия отменили.

- Тогда мы решили остаться в Ростовской области. Все надеялись, что ситуация изменится и мы снова сможем выступать. Но ограничения не сняли, и в августе мы вернулись в Курскую область. Поняли, что нужно уже восстанавливать хозяйство и постепенно готовиться к старости. Поэтому решили окончательно обосноваться здесь, - рассказывает Алла.

Помимо верблюда на участке у Аллы и Марата живет много других животных

Цирковые артисты живут в деревне 2-е Курасово под Курском с 2010 года. До переезда они несколько раз приезжали в Курск с гастролями. Город им понравился, появилось много знакомых, и вскоре супруги купили дом.

- В Курске мы провели одну зиму, затем поехали на гастроли, а когда хотели возвращаться обратно, случилось несчастье. Сгорел наш дом. Пожар произошел в той его части, где жили не мы, а сосед – мужчина в возрасте. У него топили печку дровами, он уснул, а остатки поленьев упали на пол. Так дом и загорелся. Сосед погиб. Муж лишь приезжал его хоронить, а затем снова уехал на гастроли. Тогда мы поняли, что в доме жить невозможно, поэтому подписали контракт и уехали работать на 11 лет на Северный Кавказ.

Трейлер стал новым домом

Сгоревший дом восстановлению не подлежит, поэтому сейчас семья живет в трейлере, в котором раньше они ездили на цирковые гастроли.

- Практически все цирковые артисты большую часть своей жизни живут в трейлерах. Мы - не исключение. За 30 лет нашей работы в цирке один такой трейлер сгорел из-за короткого замыкания. Пришлось покупать новый и вот он до сих пор с нами, стоит на участке рядом со сгоревшим домом, - говорит женщина.

Алтын пасется прямо возле дороги

Конечно, Алла и Марат хотели бы построить новый дом, но пока сделать это супругам не позволяют финансы. Женщина занимается домашним хозяйством, а Марат работает дворником в одном из городских магазинов.

- Что можем – делаем сами. Разбираем поддоны, сооружаем загоны и сараи для животных, сажаем огород, разводим скот. Муж с магазина привозит списанные овощи и фрукты для животных, - делится Алла.

Курская область – рай для верблюда

Верблюд Алтын появился у супругов, когда был еще совсем маленьким, сейчас ему уже шесть лет. Животное цирковые артисты приобрели для своих выступлений, а сейчас Алтын живет у них на участке.

Пара признается, самое сложное в уходе за верблюдом – накормить его. Для такого большого животного требуется много корма, а питается Алтын сеном, зерном и овощами. Других трудностей в содержании верблюда супруги не замечают, они стараются постоянно уделять ему внимание, следят, чтобы он часто был в движении, и систематически вычесывают шерсть.

Порой посмотреть на необычное животное, которое поселилось в Курской области, приезжают местные жители

- Верблюд родом из Калмыкии, поэтому наши края для него – счастье. Ведь там очень мало зелени, животные пасутся в степях, еду ищут в сугробах. А здесь, мало того что ему приносят все готовое, так еще вокруг много травы и деревьев, - признается дрессировщица.

Сейчас желающих посмотреть на необычное животное, которое поселилось в курской деревне, не очень много.

- Местные жители привыкли к Алтыну, и такого ажиотажа как раньше уже нет. Однако, когда мы только сюда переехали, к нам люди приезжали толпами, - рассказывает Алла. - К посторонним людям Алтын относится спокойно, за много лет работы в цирке он уже привык к ним. Однако все равно важно вести рядом с ним себя спокойно, не кричать, не махать руками.

Помимо верблюда у супругов есть пони Малика, а также куры, кролики, бараны, свиньи, кошки и собаки. Однако содержать так много животных – задача непростая. Циркачи признаются, зимой только на корм уходит около 50 тысяч рублей.

Сейчас пара решила посвятить себя домашнему хозяйству

У пары трое сыновей, однако ни один из них пойти по стопам родителей и связать свою жизнь с цирковой индустрией не захотел.

- Они и так все детство были с нами в разъездах, так что цирка им хватило. Тем более, это работа далеко не для всех, мало кто выдержит такие непростые условия, в которых приходится постоянно находиться, - говорит женщина.

Алла и Марат признаются, на арену цирка они возвращаться больше не планируют. Сейчас супруги хотят продолжать заниматься домашним хозяйством.