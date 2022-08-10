«Были в шоке, когда увидели тело»: в воинской части под Волгоградом нашли мертвым срочника из Курска

До дембеля Даниилу оставалось меньше двух месяцев

С нетерпением ждал дембеля

21-летний Даниил Радский из Курска летом 2021 года отправился по призыву на службу в армию. Парня распределили в воинскую часть в городе Котельниково Волгоградской области.

- За все время службы сын ни разу ни на что не жаловался. Говорил, что у него хорошие отношения с сослуживцами, дедовщины нет, - рассказала "КП" мама срочника Любовь Нефедова. – Мы с ним постоянно поддерживали связь. Под конец службы больше обменивались сообщениями, нежели звонками. Даня говорил, как сильно хочет поскорее вернуться домой, мы с ним постоянно обсуждали этот день, строили на него планы.

У Даниила были хорошие отношения с сослуживцами

Последний раз Даниил выходил на связь 15 мая – менее чем за два месяца до своего дембеля.

- Вечером мы переписывались, но в какой-то момент Даня резко перестал мне отвечать, - вспоминает Любовь. – Тогда я подумала, что, возможно, пришел кто-то из старших, и телефон пришлось отложить. Даже и в мыслях не было, что произошло что-то плохое.

На следующий день Даниил на связь так и не вышел. Тогда Любовь начала беспокоиться и писать сыну взволнованные сообщения.

- Я спрашивала, не произошло ли у него что-то? Все ли хорошо? Не получив ответа, начала думать, что, возможно, он в наряде, поэтому написать не может. Решила подождать до вечера 17-го числа. Если бы Даниил на связь так и не вышел, то планировала звонить командирам. 17 мая с 19:05 до 19:11 я пять раз звонила сыну, но никто так и не ответил, - рассказывает женщина.

Спустя десять минут после безуспешных попыток дозвониться до Даниила, на телефон Людмилы раздался звонок. Однако вместо родного голоса сына женщина услышала тревожные новости.

- Мне позвонил командир части и спросил, где мой сын. Я опешила. Тогда мне объяснили, что Даниил пропал – не пришел на построение. Последний раз его видели около 17:00 в курилке, а затем он пошел по направлению к санчасти, - рассказывает мама солдата.

По словам Любови, командир части заверил, что организованы поиски пропавшего срочника. Парня активно начали искать.

- После нашего разговора заместитель командира позвонил отцу Дани. Он начал расспрашивать о том, какие у сына были с ним отношения, объяснив, что эта информация нужна для составления характеристики его подчиненных. Конечно, это показалось нам странным. Какая еще характеристика, если Даниилу осталось служить всего 55 дней? Мне кажется все это очень подозрительным, - делится женщина.

Все тело Даниила было в гематомах

Ужасные новости поступили утром 18 мая. Любови Нефедовой сообщили, что ее сына Даниила нашли мертвым. Парень лежал на земле в луже крови.

По словам женщины, командир части уверен, что Даниил совершил суицид. Следствие по этому делу длится уже третий месяц.

- Следователь вызывал на допрос учителя младших классов, чтобы узнать, были ли у Даниила суицидальные наклонности в раннем возрасте. Отправлял он запрос и в роддом, пытаясь выяснить, были ли у сына психические отклонения, - рассказывает женщина. – Мне выдвигали версию, что Даня мог покончить с собой из-за того, что в армии над ним кто-то издевался. Но такого быть не может. Во-первых, сын долгое время занимался боксом и мог за себя постоять. А во-вторых, он ни с кем не конфликтовал. Я всегда была с ним на связи, выпытывала все подробности. Да и по телефонному разговору было понятно, в каком настроении находится сын, и у него всегда был бодрый, веселый голос. Я бы почувствовала и поняла, если бы что-то было не так.

Последний раз Даниил выходил на связь 15 мая

- Основанием для возбуждения уголовного дела явились достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК РФ (доведение лица до самоубийства), - значится в постановлении о возбуждении уголовного дела и создании следственной группы.

Когда произошла трагедия, по телефону Любови сказали, что кроме раны на шее, других телесных повреждений у Даниила нет. Однако, по словам женщины, это оказалось не так.

- В Курск Даню привезли 19 мая. Когда мы увидели тело – были в полном шоке. Мой сын был весь в синяках: фингал под глазом, ссадина на виске, на руках следы, глубокий порез между первым и вторым пальцем. Складывается ощущение, что его избивали, - рассказывает женщина.

«Мне приходится бороться за честь сына»

После похорон Даниила Любови позвонили из военного следственного отдела СК и заявили, что сомнений в том, что это суицид – нет, осталось лишь найти мотивы произошедшего.

- При этом мне до сих пор не предоставили результаты судмедэкспертизы, - недоумевает женщина. – Моего сына лишили жизни, а теперь мне еще приходится бороться за его честь, потому что его называют «суицидником».

КП связалась с военным следственным отделом СК, однако там от комментариев пока воздерживаются.

Даниил Радский долгое время занимался боксом

Своей историей Любовь поделилась в социальных сетях. Откликнулось много людей.

- Со мной делятся разной информацией. Так, некоторые люди сообщили, что подозревают в убийстве моего сына двух парней из другой части. В день смерти сына, якобы эти двое в 18:00 должны были сменить его на патруле, но вместо этого, они переоделись в гражданскую одежду и куда-то ушли. В части появились только в 21:00.

Подозреваемых солдат допросил следователь. Однако оказалось, что у парней есть алиби – сообщили, что с 18:00 и до 20:00 они спали в казарме.

Людмила признается, она обращалась во многие инстанции: приемная Президента, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет РФ, прокуратура Южного военного округа – и это только малая часть. В большинстве случаев женщина получала один ответ – дело перенаправлено в Волгоградскую прокуратуру.

Любовь Нефедова признается, результаты судмедэкспертизы ей до сих пор не предоставили

На момент написания материала Любовь собиралась отправиться в Котельниково. Там она встретится с командиром части для личного разговора. Помимо этого, женщина побывает и в Следственном комитете Волгограда.

После поездки в Котельниково в планах у Любови пытаться попасть на прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, а также – продолжать и дальше всевозможными способами придавать огласке произошедшее с ее сыном.

"КП" будет следить за развитием этой истории.