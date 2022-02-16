«Исцеляю себя, помогая другим»: многодетная курянка устраивает праздники для «особых» детей

Свою первую детскую студию Анастасия открыла 20 лет назад Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Об Анастасии Воробьевой в Курске знают многие. В социальной сети у женщины более восьми тысяч друзей, на стене у себя она пишет посты на самые разные темы, которые всегда сопровождаются бурной обратной реакцией пользователей сети. Благотворительные проекты курянки помогают многим семьям, в которых воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

«Однажды я поняла, что помогать – это легко»

- Желание опекать и помогать было у меня с самого детства. Возможно, это из-за того, что я потеряла свою маму, когда мне было три года. Мне не хватало материнской заботы, поэтому я решила стать своего рода «мамой» для окружающих, хотя сама была еще ребенком. Помню, что заботилась обо всех: о семье, о друзьях, о животных. Просто однажды я поняла, что помогать – это легко. И с тех пор мне постоянно хотелось радовать своих родных и близких, - рассказывает Анастасия. – В 20 лет я открыла детскую студию. Для этого не нужно было иметь много средств, главное – желание. Я просто сняла комнату, принесла игрушки своего сына, ночами сама сидела и вырезала всякие аппликации, писала пособия, чтобы детки могли заниматься и развиваться. Сейчас моим первым ученикам уже больше 20-ти лет, я часто их встречаю и очень ими горжусь.

С тех пор курянка не прекращала заниматься детскими проектами. Сейчас их число только растет. Но главное дело Анастасии – студия детских праздников, там мероприятия для всех детей с ОВЗ проходят абсолютно бесплатно, будь то день рождения одного из ребят или же коллективные праздники.

В студии Анастасии проходят различные детские мероприятия Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

- Я поняла, как важно дать возможность посещать занятия тем, кто не может этого делать из-за отсутствия финансов. К нам приходили разные малыши. Особенно трепетно я отношусь к многодетным мамам и их деткам, - рассказывает женщина.

Один из проектов – «Аниматоры милосердия». В его рамках проходят бесплатные концерты для детей с ОВЗ, а также праздничная программа для их мам.

- Детки с абсолютно разными диагнозами приходят ко мне в студию, и наши аниматоры стараются окутать и их мам любовью и заботой. Ведь эти женщины – настоящие героини. Специально для них мы приглашаем стилистов, визажистов, парикмахеров, чтобы каждая мамочка чувствовала себя самой красивой. Также приглашаем музыкантов и фотографов, - делится Анастасия.

В студии "Сказки от Златовласки" часто проходят праздники для "особенных" деток Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Помимо этого, «аниматоры милосердия» работают и на благотворительных обедах. Этим проектом Анастасия совместно с руководителем «Группы помощи бездомным» Светланой Козиной и курским протоиереем Андреем Барабашем занимается уже несколько лет. Волонтеры, а также различные партнеры проекта – пиццерии, кондитерские, – устраивают бесплатные обеды для бездомных и всех, кто нуждается в помощи.

- «Аниматоры милосердия» - это маленькая ягодка на огромном, к моему счастью, торте помощи и заботы. Меня очень радует, что проект поддержали и мои коллеги в других городах, для меня это многое значит, - рассказывает героиня.

Добро через музыку к самому сердцу

«Сердцем» своих проектов Анастасия считает «Белый квартирник», который женщина создала с супругом в 2018 году. Это благотворительные музыкальные мероприятия, на которых для детей с ОВЗ выступают приглашенные артисты.

Один из создателей "Белого квартирника" - супруг Анастасии. Фото - Дмитрий Носов

- Это самый значимый для меня проект. «Белый квартирник» - это белый лист, на котором мы пишем о дружбе, о любви, о заботе, о музыке. Я считаю, что музыка лечит, спасает, вдохновляет. Около сорока музыкантов приезжали к нам в студию из других городов России. Наш девиз – «Добро через музыку к самому сердцу». Это очень теплое мероприятие, где царит дружная семейная атмосфера. Его суть в том, что каждый может выйти на сцену и показать себя. «Белый квартирник» не имеет границ, - рассказывает Анастасия.

В студии проходят праздники не только для детей, но и для их мам Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Обычно благотворительные мероприятия проходят каждый месяц, однако сейчас не все проекты проводят на постоянной основе. Анастасия очень хочет, чтобы мероприятия работали системно, но признается, что иногда их с супругом сил мало. Поэтому женщина ждет всех волонтеров, которые захотят помогать и дарить свою доброту.

- Мы принимаем абсолютно любую помощь – поднять инвалидную коляску, приготовить блюда для ужина, или же побыть настоящим другом, для того, кто в этом нуждается, пусть даже всего на один вечер, - рассказывает Анастасия. – Чтобы стать членом нашей команды – достаточно просто написать мне в любой соцсети, мы всем будем искренне рады. Единственное требование к вам – это доброе сердце.

Материнство в 40 лет и страшный диагноз сына

У Анастасии четверо сыновей. Впервые женщина стала мамой в 20 лет, но самым удивительным материнством она считает в 38 и в 40 лет.

- Моему младшему сыну всего пять месяцев, он появился в моей жизни очень нежданно, в страшный период, когда я лечила от онкологии старшего сына. В тот момент было очень тяжело. Несмотря на то, что я многие годы занимаюсь благотворительностью, мои посты не один раз помогали собрать сотни тысяч рублей деткам с инвалидностью, было сложно, когда эта беда коснулось моей семьи. Поэтому новость о том, что я ожидаю четвертого сына, стала для меня подарком судьбы, стимулом, - делится женщина.

Как только Анастасия узнала о болезни сына, она сразу начала много читать об этом, вступила в различные чаты и группы, где такие же мамы делились друг с другом своими советами и мыслями.

- Я узнала много разных историй, в том числе и те, в которых, к сожалению, человек не выдерживал и сдавался. И это были не только сами больные, но и их родители. Поэтому важно иметь определенные «опоры», потому что болезнь очень ранит человека. Для кого-то это семья, любимое увлечение, поступление в университет мечты. Лично я стала просить о поддержке своих родных и близких, а в итоге мне помог весь Курск. Получилось так, что все, что раньше я отдавала своему любимому городу – вернулось ко мне в двойном размере.

Поддержка в соцсетях

Страница Анастасии ВКонтакте похожа на личный блог, так много там мыслей женщины, советов другим мамам, просьб о помощи и других публикаций на самые разные темы.

- С большим уважением отношусь ко всем людям, которые меня читают. В основном, это те, с кем я даже не знакома лично, но, тем не менее, они оказывают мне огромную поддержку – это женщины с других городов, молодые мамы. Я пишу на животрепещущие темы, которые, по моему мнению, важны каждой женщине – воспитание детей, материнство, здоровье детей, их развитие в современном мире, выгорание во время материнства. Особенно остра тема выгорания встала сейчас, во время дистанционного обучения, когда приходится тяжело и мамам и детям, так как малыш всегда рядом, и мама должна быть постоянно собрана, а это очень тяжело. Все, о чем я пишу – это то, с чем я сталкивалась и сталкиваюсь сама. Мне очень приятно получать обратную связь, многие писали о том, что я им очень помогла, благодарили за мои советы, - делится героиня.

Часто для деток Анастасия у себя в студии выступает сама Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Часто женщина пишет и про заботу о себе.

- Наши мамы порой, уделяя все свое время мужу и детям, забывают про себя. А это неправильно, так не должно быть и мне грустно это видеть. Меня часто обвиняют в том, что в такой тяжелый период своей жизни я делаю маникюр, прическу, макияж, как-то слежу за собой. Но почему я не могу этого делать? Да, мне безумно больно и тяжело. Но я не опускаю руки, я борюсь, но при этом не забываю о себе, - рассказывает Анастасия.

Собственные методички и советы другим

Когда после несчастного случая родной брат Анастасии сломал шею и стал инвалидом, девушка создала собственную методичку, в которой рассказывала, что делать, если твой близкий человек стал «шейником» - человеком, сломавшим позвоночник в шейном отделе.

- Эта методичка до сих пор очень помогает людям из Курска и других городов. В ней я не говорила, как принять эту беду, насколько это сложно, там я рассказывала, сколько физиологических и физических проблем возникает у человека, который стал инвалидом, как действовать в такой ситуации, как помогать таким людям. В методичке я писала о том, что нужно научиться просить о помощи, ведь это не страшно, это правильно. В таких ситуациях мы многое можем не знать, ведь этому не учат в школе. Но мы можем спрашивать и это не должно быть стыдно. Моему брату очень много помогали мои подписчики, и я низко кланяюсь каждому из них, - говорит женщина.

Анастасия признается, что со многими мамами она дружит уже больше десяти лет Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Анастасия прошла не один курс, касаемо правильного воспитания детей и написала несколько методичек, которыми она с радостью делиться со «своими» мамочками. Это, своего рода, свод советов, которые могут помочь родителям в вопросах разного характера. Одна из таких о том, что делать, чтобы ребенок спокойно пошел в детский сад, без слез и трудностей. Новую методичку Анастасия создавать пока не планирует, говорит, что сейчас она не чувствует в себе силы для того, чтобы кого-то учить. Женщина понимает, как сильно сама иногда нуждается в помощи. Она продолжает изучать тему онкологии, но уже больше для себя самой.

«Люди в белом пальто»

- Я заметила, что в мире очень много «людей в белом пальто». Это те люди, которые все всегда «знают» и советуют тебе, как жить. Таких очень много на моей странице в соцсети. Поэтому, думаю, скоро я проведу специальную игру, где позволю людям «выгулять» это свое пальто на моей странице, чтобы каждый написал все, что хотел, высказался, и, возможно, от этого всем станет легче. Но мне бы очень хотелось, чтобы люди следили за тем, что говорят, понимали – если их не просят о совете или замечании, то не нужно его писать. Ведь неаккуратно сказанная фраза может сделать очень больно человеку, которому и так тяжело, который и так на грани, - говорит женщина.

В планах у Анастасии: вновь открыть двери «Музыкальной гостиной» проекта «Музыка детям» - живые концерты для малышей и беременных женщин, провести музыкальные концерты для детей с ОВЗ на свежем воздухе, открыть пространство, куда могут приходить эксперты из разных областей и общаться с «особенными» ребятами. Анастасия продолжает дарить радость тем, кто в этом нуждается, старается не падать духом и хочет донести до людей свою главную мысль, что помогать – это нормально, это не страшно.