В Курской области полицейские спасли от стаи котов домашнюю крысу

Сейчас о зверьке заботятся воспитанники местного Дома творчества Фото: Архив "КП"

История счастливого спасения произошла в Рыльске. Белую домашнюю крысу окружила стая котов возле одного из жилых домов. Сотрудники полиции заметили это и спасли животное. Они подобрали замершего грызуна и отдали на передержку в Дом детского творчества, пока не найдется хозяин зверька.

- Сейчас зверек находится на изоляции дома у нашего педагога дополнительного образования. После 24 января,как только крысу осмотрит врач, она снова будет проживать в Доме творчества. Грызуна откормили и отогрели, уже не чихает и не кашляет, чувствует себя хорошо, - рассказывает методист Дома творчества Серых Ольга Михайловна.

Также стало известно, что скоро для того, чтобы проведать спасенного зверька и других животных, которые там находятся, Дом творчества посетит инспектор отдела ГИБДД МВД "Рыльский" Чередниченко Елена Сигизмундовна.