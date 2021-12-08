Новогодние вечеринки 2021-2022 в Курске: программа мероприятий, куда сходить

Самое время выбрать, как провести новогодние праздники Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

До Нового года еще целый месяц, но уже сейчас появляется расписание некоторых мероприятий, где можно весело провести время с компанией. Публикуем небольшую часть таких событий.

Маф-клуб «GARLEM»

Адрес: ул. Можаевская, 7а

В клубе проходят игры в классическую (спортивную) мафию, где каждый участник может окунуться в мир загадок, таинств и головоломок. Мафия - это прежде всего логическая и психологическая игра. Главной особенностью «GARLEM» является уютная, семейная атмосфера, интересные, веселые и запоминающиеся игры.

26 декабря в маф-клубе состоится Новогодняя вечеринка, на которой всех гостей ждет:

1) Лучший новогодний вечер в кругу мафиозных друзей;

2) Игра «Тайный Санта»;

3) Новогодняя фотосессия;

4) Праздничный фуршет

Записаться на вечеринку можно в группе «GARLEM» ВКонтакте. Количество мест ограничено.

«Пиратская бухта»

Адрес: ул. Карла Маркса , 6, пятый этаж

Шашлык-бар приглашает всех курян на новогодние вечеринки, которые будут проходить с 17 по 30 декабря.

В «Пиратской Бухте» вас ждет:

1) Дед Мороз и Снегурочка;

2) Фотограф;

3) Диджей

И много других сюрпризов.

Бронь уже открыта – писать в сообщения группы бара ВКонтакте или звонить по телефону 74-74-01.

Рестобар «Пятница»

Адрес: просп. Анатолия Дерглазова, 17Г

В этом году в баре решили устроить настоящий новогодний праздник и создали специальное предложение для вечеринок на Новый год.

Вас ждет:

- Гибкая схема бронирования и оплаты, уже начиная с пятницы 10 декабря 2021 г.;

- Меню по принципу конструктора и честные порции – один, два кг еды (15 позиций);

- Доставка Новогоднего меню - от 299 рублей / 10 наименований еды на одну персону;

Позиции меню и подробности шоу-программы можно посмотреть на сайте рестобара: https://пятница46.рф/korporativ

Для брони звонить по номеру: 238-528.

Кинотеатр «Cinema 5»

Адрес: ул. Карла Маркса, 6, четвертый этаж

Кинотеатр в ТРЦ Central Park подготовил для курян сразу два заманчивых предложения, как провести новогодние праздники.

1) Услуга «Кинозал напрокат»

Подойдет для тех, кто хочет встретиться со своими коллегами в непринужденной обстановке и поговорить о чем-то кроме работы, параллельно наполняя бокалы друг друга шампанским.

Проект «Кинозал напрокат» предусматривает:

- просмотр фильмов из текущего прокатного репертуара;

- просмотр личного видеоконтента заказчика;

- игру на приставке на большом экране кинотеатра (приставка кинотеатром не предоставляется);

- при заказе услуги предоставляется скидка 30% на продукцию бара (попкорн и безалкогольные и слабоалкогольные напитки).

Заявки на данную услугу принимаются для компаний до 20 человек, и не менее чем за три дня до мероприятия.

Длительность по предоставлению услуги составляет не более двух часов;

Узнать все подробности и заказать «Кинозал напрокат» можно по телефону 8 (903) 872-71-10.

2) Фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы»

Зима богата новинками кино, поэтому еще один отличный вариант, как провести новогодние праздники – прийти большой компанией в «Cinema 5», ведь кинотеатр подготовил скидки на коллективные просмотры.

Все подробности можете узнать на сайте «Cinema 5» в разделе «Акции и новости».

Так, компанией можно сходить на фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы», который выходит на большие экраны 23 декабря. Веселая сказочная картина – то, что нужно в преддверии Нового года.

Арт-пространство «Артист»

Квартирник кавер-группы «ARDO»

Адрес: ул. Асеева 3/1

10 декабря в 19:00 на площадке арт-пространства «Артист» состоится квартирник дуэта «ARDO».

Обещают много качественной музыки, приятную атмосферу и угощения.

Мероприятие состоится уже в эту пятницу, поэтому успейте приобрести билеты.

Участие по предварительной записи.

Подробности по телефону 89103174274.

«МегаГРИНН» шоу от Евгении Зимы

Адрес: ул. Карла Маркса, 68

Это уже не вечеринка, а целый концерт.

Мультимедийное шоу «Музыка в темноте» не имеет аналогов в мире. Оно объединяет в себе 3D-графику и виртуозное мастерство лучших петербургских музыкантов. В нем задействованы ведущие солисты Михайловского и Мариинского театров, хореография от победителей проекта «Танцы на ТНТ». Зрителей окутает звучание Вивальди, Баха, Верди, Беллини, Форе, а также лучшее из мира неоклассики, джаза и world music.

Концерт пройдет 8 января в 19:00 в КЗ «МегаГРИНН».

Билеты можно приобрести на сайте: https://kursk.kassir.ru/koncert/muzyika-v-temnote-9.

«Киноквартирник на Зеленой» - Новый год

Адрес: ул. Зеленая, 32

Вариант спокойной новогодней «вечеринки».

22 декабря в 19:00 в Курске пройдут альтернативные кинопросмотры.

Ароматный чай и песни молодых энтузиастов-музыкантов как эпилог к старому кино на 35 мм пленке в камерном советском зале. У гостей есть возможность окунуться в романтичную атмосферу ретро-показа

Такой список «КП» подготовила специально для вас. Однако это лишь малая часть всех мероприятий и вечеринок, которые ожидают курян на этот Новый год. Скоро количество вариантов, где и как отметить новогодние праздники большой компанией, будет пополняться.