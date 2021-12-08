Новогодние вечеринки 2021-2022 в Курске: программа мероприятий, куда сходить

Самое время выбрать, как провести новогодние праздники
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
До Нового года еще целый месяц, но уже сейчас появляется расписание некоторых мероприятий, где можно весело провести время с компанией. Публикуем небольшую часть таких событий.
Маф-клуб «GARLEM»
Адрес: ул. Можаевская, 7а
В клубе проходят игры в классическую (спортивную) мафию, где каждый участник может окунуться в мир загадок, таинств и головоломок. Мафия - это прежде всего логическая и психологическая игра. Главной особенностью «GARLEM» является уютная, семейная атмосфера, интересные, веселые и запоминающиеся игры.
26 декабря в маф-клубе состоится Новогодняя вечеринка, на которой всех гостей ждет:
1) Лучший новогодний вечер в кругу мафиозных друзей;
2) Игра «Тайный Санта»;
3) Новогодняя фотосессия;
4) Праздничный фуршет
Записаться на вечеринку можно в группе «GARLEM» ВКонтакте. Количество мест ограничено.
«Пиратская бухта»
Адрес: ул. Карла Маркса , 6, пятый этаж
Шашлык-бар приглашает всех курян на новогодние вечеринки, которые будут проходить с 17 по 30 декабря.
В «Пиратской Бухте» вас ждет:
1) Дед Мороз и Снегурочка;
2) Фотограф;
3) Диджей
И много других сюрпризов.
Бронь уже открыта – писать в сообщения группы бара ВКонтакте или звонить по телефону 74-74-01.
Рестобар «Пятница»
Адрес: просп. Анатолия Дерглазова, 17Г
В этом году в баре решили устроить настоящий новогодний праздник и создали специальное предложение для вечеринок на Новый год.
Вас ждет:
- Гибкая схема бронирования и оплаты, уже начиная с пятницы 10 декабря 2021 г.;
- Меню по принципу конструктора и честные порции – один, два кг еды (15 позиций);
- Доставка Новогоднего меню - от 299 рублей / 10 наименований еды на одну персону;
Позиции меню и подробности шоу-программы можно посмотреть на сайте рестобара: https://пятница46.рф/korporativ
Для брони звонить по номеру: 238-528.
Кинотеатр «Cinema 5»
Адрес: ул. Карла Маркса, 6, четвертый этаж
Кинотеатр в ТРЦ Central Park подготовил для курян сразу два заманчивых предложения, как провести новогодние праздники.
1) Услуга «Кинозал напрокат»
Подойдет для тех, кто хочет встретиться со своими коллегами в непринужденной обстановке и поговорить о чем-то кроме работы, параллельно наполняя бокалы друг друга шампанским.
Проект «Кинозал напрокат» предусматривает:
- просмотр фильмов из текущего прокатного репертуара;
- просмотр личного видеоконтента заказчика;
- игру на приставке на большом экране кинотеатра (приставка кинотеатром не предоставляется);
- при заказе услуги предоставляется скидка 30% на продукцию бара (попкорн и безалкогольные и слабоалкогольные напитки).
Заявки на данную услугу принимаются для компаний до 20 человек, и не менее чем за три дня до мероприятия.
Длительность по предоставлению услуги составляет не более двух часов;
Узнать все подробности и заказать «Кинозал напрокат» можно по телефону 8 (903) 872-71-10.
2) Фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы»
Зима богата новинками кино, поэтому еще один отличный вариант, как провести новогодние праздники – прийти большой компанией в «Cinema 5», ведь кинотеатр подготовил скидки на коллективные просмотры.
Все подробности можете узнать на сайте «Cinema 5» в разделе «Акции и новости».
Так, компанией можно сходить на фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы», который выходит на большие экраны 23 декабря. Веселая сказочная картина – то, что нужно в преддверии Нового года.
Арт-пространство «Артист»
Квартирник кавер-группы «ARDO»
Адрес: ул. Асеева 3/1
10 декабря в 19:00 на площадке арт-пространства «Артист» состоится квартирник дуэта «ARDO».
Обещают много качественной музыки, приятную атмосферу и угощения.
Мероприятие состоится уже в эту пятницу, поэтому успейте приобрести билеты.
Участие по предварительной записи.
Подробности по телефону 89103174274.
«МегаГРИНН» шоу от Евгении Зимы
Адрес: ул. Карла Маркса, 68
Это уже не вечеринка, а целый концерт.
Мультимедийное шоу «Музыка в темноте» не имеет аналогов в мире. Оно объединяет в себе 3D-графику и виртуозное мастерство лучших петербургских музыкантов. В нем задействованы ведущие солисты Михайловского и Мариинского театров, хореография от победителей проекта «Танцы на ТНТ». Зрителей окутает звучание Вивальди, Баха, Верди, Беллини, Форе, а также лучшее из мира неоклассики, джаза и world music.
Концерт пройдет 8 января в 19:00 в КЗ «МегаГРИНН».
Билеты можно приобрести на сайте: https://kursk.kassir.ru/koncert/muzyika-v-temnote-9.
«Киноквартирник на Зеленой» - Новый год
Адрес: ул. Зеленая, 32
Вариант спокойной новогодней «вечеринки».
22 декабря в 19:00 в Курске пройдут альтернативные кинопросмотры.
Ароматный чай и песни молодых энтузиастов-музыкантов как эпилог к старому кино на 35 мм пленке в камерном советском зале. У гостей есть возможность окунуться в романтичную атмосферу ретро-показа
Такой список «КП» подготовила специально для вас. Однако это лишь малая часть всех мероприятий и вечеринок, которые ожидают курян на этот Новый год. Скоро количество вариантов, где и как отметить новогодние праздники большой компанией, будет пополняться.