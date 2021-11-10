Смягчение ковид-ограничений в Курске: открываются парикмахерские, магазины и библиотеки

В торговых центрах будут открыты аптеки, продовольственные магазины, общепит и пункты вакцинации Фото: Светлана ВОЛКОВА

По решению оперативного штаба внесены изменения в распоряжение губернатора №60-рг «О введении режима повышенной готовности».

Согласно документу часть ограничений смягчена. С 13 ноября вернутся к деятельности непродовольственные магазины (не касается тех, которые расположены в торговых центрах), библиотеки, музеи. Фитнес-центры и бассейны будут загружены на 25%.

По предварительной записи начнут работу парикмахерские, салоны красоты, автотехнические центры и мастерские, предоставляющие услуги населению по автосервису, в том числе по шиномонтажу. Откроются и другие предприятия бытового обслуживания населения.

Возобновят деятельность предприятия общественного питания, кроме фуд-кортов. Все вышеперечисленные учреждения смогут работать для посетителей с QR-кодом, бумажным сертификатом или справкой из медицинской организации, которая подтверждает, что гражданин перенес коронавирус и с даты выздоровления прошло не более шести месяцев, пояснили в администрации региона.

Курянам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не переболевшим коронавирусом в течение последних шести месяцев, рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

Школьники с 15 ноября вернутся к очному формату обучения, а детские сады – к традиционному режиму работы без дежурных групп. Организации дополнительного образования продолжат обучать дистанционно, очно будут вестись только индивидуальные занятия.

Руководителям образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций рекомендовано рассмотреть возможность организации образовательного процесса при проведении лекций с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Остается приостановленной деятельность предприятий и организаций, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах, за исключением работающих в них продовольственных и зоомагазинов, аптек, почтовых отделений, пунктов вакцинации, предприятий розничной торговли, реализующих детские товары с отделами по продаже питания.

ЗАГСы и МФЦ продолжат работать в ограниченном режиме и по предварительной записи, но многофункциональные центры теперь будут принимать заявления на оформление сделок с недвижимостью и на социальные выплаты.

Пока не возобновят работу театры, кинотеатры, концертные залы, цирк, боулинг, детские развлекательные центры, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны. Решение о возобновлении их деятельности оперштаб будет принимать поэтапно в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2085 человек, на ИВЛ – 178 (13 – инвазивная, 165 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 10 ноября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 69 719 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 347 - за последние сутки.

По оперативным данным федерального оперштаба с начала пандемии от ковид в регионе скончались 1676 человек. В том числе за последние сутки - мужчина 82 лет; женщины – 58, 63, 67, 72, 74, 82, 86 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.