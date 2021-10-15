В Курской области ввели новые ограничения из-за COVID-19

В регионе намерены увеличить темпы вакцинации Фото: Светлана ВОЛКОВА

На заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса под председательством губернатора Романа Старовойта принято решение допускать в места розничной торговли непродовольственными товарами на рынках только посетителей с QR-кодами, сертификатом о прививке или справкой о перенесенной инфекции.

Такие же требования для посещения торговых центров, за исключением продуктовых, зоомагазинов и аптек. В общественных местах запрещено нахождение детей без сопровождения взрослых. Время работы организаций общественного питания ограничено с 24:00 до 6:00.

Кроме этого, в регионе на неделю раньше начнутся школьные каникулы. Они продлятся с 21 по 29 октября. На время школьных каникул сотрудникам старше 65 лет рекомендовано обеспечить отпуска. С 18 октября на удаленную работу будут переведены непривитые беременные. Все ранее действовавшие ограничения продлены до 8 ноября.

Контролировать соблюдение противокоронавирусных мер будут мобильные группы, которые планируется сформировать из сотрудников полиции, Росгвардии, муниципалитетов и профильных комитетов, имеющих право составлять протоколы.

- Мы так и не смогли за летний период выполнить задачу по вакцинации. Сейчас пожинаем плоды, ежесуточно растет число заболевших. Вирус мутировал. Фиксируем тяжесть заболевания, меняются протоколы, перечень медикаментов, – отметил губернатор. – Да, есть те, кто болеет после вакцинации, но нужно разбираться, когда была прививка. В реанимации привитых нет.

Роман Старовойт поручил увеличить темпы прививочной кампании на предприятиях и в районах области. Сейчас план по вакцинации в Курской области выполнен на 59%.

Отмечено, что в регионе открыто максимально возможное количество коек для пациентов с коронавирусом. Крайнее решение – перепрофилирование противотуберкулезного диспансера. Там возможно развернуть сто резервных коек, из них – 12 реанимационных и 88 с кислородом. В помещениях уже проведена санитарная обработка, чтобы строители могли приступить к работе.