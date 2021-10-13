Сбербанк и администрация Курской области намерены развивать сотрудничество

Фото предоставлено пресс-службой администрации Курской области.

Стороны обсудили взаимодействие в модернизации системы общественного транспорта, цифровизацию в сферах образования и здравоохранения.

Роман Старовойт, губернатор Курской области:

«В начале текущего года была утверждена дорожная карта по реализации проектов по развитию сотрудничества. За этот год была проделана большая работа, достаточно детально изучены инициативы по заключению концессионных соглашений, намечены многие социально значимые предложения».

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Сбербанк плодотворно сотрудничает с администрацией Курской области по ряду направлений. Банк активно поддерживает развитие бизнеса – с начала года региональные предприятия профинансированы более чем на 25 млрд рублей. На территории реализуется около 90 инвестиционных проектов с участием банка. Они направлены на такие важные отрасли, как строительство, животноводство и растениеводство. Развивается проект безналичной оплаты проезда в городском общественном транспорте, к которому уже подключено более 1,4 тыс. бортов. Благодаря ипотечным механизмам Сбербанка почти 4 тыс. семей смогли решить свой жилищный вопрос».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Курской области.

По ее словам в регионе высоким спросом как у жителей, так и представителей бизнеса, пользуются продукты экосистемы Сбера. Ежемесячно совершается около 29 тыс. заказов по розничным продуктам экосистемы, среди которых СберМаркет, Еаптека, СберЛогистика, Delivery Club, СберМегаМаркет и др. Свыше 3,4 тыс. предприятий активно используют цифровые сервисы экосистемы Сбера.

При участии банка в регионе уже реализован кампусный проект на базе КГМУ, а также 100% подключение сети МФЦ к безналичной оплате услуг.

С самого начала пандемии банк принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности своего коллектива и клиентов. Уровень вакцинации сотрудников Курского отделения Сбера составляет 89%.