Куряне жалуются на проблемы с отоплением

В городе продолжается сезон ремонтов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Начало отопительного сезона в этом году не обошлось без волны негодования со стороны курян.

Отопительный сезон в городе начался 29 сентября. Однако жильцы дома по улице Орловская, 1А получили долгожданное тепло в своих квартирах лишь две недели спустя.

Чтобы выячнить причины, почему в квартирах до сих пор холодные батареи, созвали целый сход, пригласили сотрудников МЧС и заместителя главы городской администрации Николая Цыбина. Выяснилось, причина в очень низком давлении на входе в дом, плюс порыв в трубе, которая находится во дворе многоэтажки.

- Чтобы решить проблему, мы пригласили представителей ПАО «Квадра», но те не пришли. А позже и вовсе перестали выходить на связь, – рассказывает житель дома на Орловской Павел Козлов.

В «Квадре» ситуацию прокомментировали так:

- При подготовке к отопительному сезону мы заменили в районе улицы Орловская, 1 и 1А более 800 метров ветхих теплосетей на новые. К 13 октября завершили все работы и создали управляющим компаниям необходимые условия для подключения обоих домов к центральной системе теплоснабжения. Однако 15 октября произошло повреждение на сети отопления у дома 1А, находящийся в обслуживании УК «Аврора+». Наши специалисты оказали УК помощь в откачке разлившейся воды из сетевого канала.

Сейчас специалисты УК ведут ремонт поврежденной сети. Жилищная организация планирует завершить работы и возобновить подачу отопления к 20:00 19 октября.

Отметим, что ранее у жильцов дома уже были проблемы не только с отоплением, но и с подачей горячей воды - шла либо чуть теплая, либо напор был слабый.

Сейчас в квартирах на Орловской стало теплее. Однако ремонтные работы по устранению неполадок до сих пор продолжаются.