Худрук курского драмтеатра Юрий Бурэ: «Если все будет нормально, то в 2022-м выпустим пять спектаклей»

- Во всем виновата пандемия! - считает режиссер Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области в очередной раз усилили меры против коронавируса. Вход в общественные места, в том числе театры, теперь, например, открыт только для «иммунных» - для этого нужно предъявить документальное подтверждение в виде электронного кода или справки. Все это вносит коррективы в текущий театральный сезон.

О том, как пандемия сказывается на работе Курского областного драматического театра имени А.С. Пушкина рассказал его художественный руководитель, народный артист РФ, лауреат Госпремии РФ Юрий Бурэ:

- Прошлый сезон прошел с коронавирусом. К сожалению, пока ничего не меняется. А планы театра зависят от того, какова будет эпидобстановка. Будем выпускать спектакли, как обычно, но в этом году уже не планируем больше премьер, только в следующем. Если все будет нормально, то в 2022-м выпустим пять спектаклей.

Драмтеатр открыл сезон премьерной постановкой "Школа жен" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Будут новые приглашенные режиссеры – столичный постановщик Вячеслав Сорокин , известный нам по «Женитьбе Фигаро» и «Саня, Ваня, с ними Римас», поставит очень популярную в свое время пьесу Вампилова «Старший сын». Свои режиссерские работы покажут и наши актеры. Например, Юлианна Гордеева. Будет и премьера в моей постановке. Этот спектакль я должен был выпустить в ноябре, а теперь буду выпускать дай Бог в марте!

Обратимся к очень популярной в свое время пьесе, которая прошла, наверное, во всех театрах мира. Но в Курске ее никогда не ставили - «Моя жена – лгунья». Это планы на следующий год, состоятся они или нет, к сожалению, зависит это не от нас. Во всем виновата пандемия!

ЗНАЙ!

Бурэ Юрий Валерьевич в 1967 году закончил режиссерский факультет Российской Академии театрального искусства им. А.В. Луначарского. Ученик выдающегося педагога, народной артистки РСФСР М.О. Кнебель.