Железногорским педагогам вручили премию «Призвание»

Премия стала одним из стимулов для железногорских педагогов в их нелегкой работе Фото: предоставлено пресс-службой

Традиционные педагогические премии «Призвание» вручили в городе горняков Железногорске одиннадцати городским и двум районным лауреатам конкурса. Этот конкурс профессионального признания проводится в Железногорске вот уже 15 лет при поддержке компании «Металлоинвест».

Также награды профсоюзной организации работников образования за победу в номинациях «Педагогическое мастерство», «Педагогический поиск» и «Педагогическое творчество» вручены учителям, воспитателям и педагогам дополнительного образования.

Премия стала одним из стимулов для железногорских педагогов в их нелегкой работе.

– Я учитель, а значит нельзя стоять на месте, нужно искать и узнавать новое, внедрять современные идеи в работу, нужно идти вперед в ногу со временем, уважая старые традиции и не боясь нового. Ведь благодаря этим стараниям, мои ученики, возможно, будут изучать географию и после школы. И тот, кто облетит полмира. И тот, кто останется изучать почвоведение на своем огороде или геоботанику, выращивая комнатные растения. И тот, кто будет изучать глобальные изменения климата или работать геологом на Михайловском ГОКе, - говорит учитель географии школы №13 Лариса Федюшина.

По словам управляющего директора Михайловского ГОКа им. А.В.Варичева Антона Захарова, учитель – одна из самых важных профессий.

- Вы закладываете и формируете у детей жизненную основу, которая определяет их будущий профессионализм и ответственное отношение к делу. Поэтому Металлоинвест системно поддерживает сферу образования, вкладывает значительные средства в ее развитие, - отметил Антон Захаров.