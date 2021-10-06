В Курске открывается новый сезон "Кино в театре"

В программе - фильм "Осторожно, дети!" Фото: предоставлено организаторами

10 октября будет дан старт XVI сезону проекта комитета по культуре Курской области и Курского кинофонда «Кино в театре».В программе – показ семейной комедии «Осторожно, дети!» для зрителей старше шести лет и предсеансовое мероприятие, обучающее взрослых и детвору правилам безопасности.

Российский комедийный фильм «Осторожно, дети!» снят в стиле роуд-муви и повествует о приключениях брата и сестры. Настя и Миша готовы отправиться на каникулы к бабушке, однако предстоящая поездка омрачается новостями о разводе родителей. В лихорадочном поиске решения проблемы Настя находит единственный выход – «потеряться» по дороге. Детям не страшно ехать одним, страшнее, что родители больше не вместе…

Перед показом зрителей ожидает интересное предсеансовое мероприятие, на котором дети вместе с родителями смогут посетить «островки» безопасности с полезной и актуальной информацией:

Уроки безопасности

Добровольческий поисковый отряд «ЛизаАлерт» поделится памятками о том, как вести себя, если потерялся, расскажет о своей поисковой работе и о том, как можно присоединиться к поисковому отряду.

Медицинская безопасность

На площадке Курского регионального отделения «Волонтеры-медики» можно будет познакомиться с оказанием первой помощи в быту и опробовать приемы на учебных тренажерах.

Экологическая безопасность

Экологическое движение «ЭкоКурск» проведет игру, в которой с помощью карточек можно будет разделить вторсырье по фракциям. Активисты расскажут, как грамотно утилизировать отходы и какой мусор на данный момент невозможно переработать.

Финансовая безопасность

На интерактивной площадке отделения Центробанка России по Курской области зрители смогут совершить увлекательное путешествие в мир финансов и познакомиться с основами финансовой безопасности. Предупрежден - значит вооружен.

На сцене зрителей проекта с открытием нового сезона поздравят творческие коллективы.

Проект «Кино в театре» начал работу в 2006 году и в прошедшем сезоне отметил свое 15-летие. За эти годы состоялось 258 показов, которые посетили более 163 тысяч человек.

Курян ждут в драматическом театре имени А.С. Пушкина по адресу ул. Ленина, д. 26. Начало предсеансовой программы в 12:30. Показ фильма в 13:00.

Билеты стоимостью 50 рублей в кассе драмтеатра за час до мероприятия. Бронирование билетов и коллективные заявки в будни с 9:00 до 17:00 по телефону (4712) 54-76-75.

Мероприятие проводится с учетом всех мер профилактики в условиях 25-процентной заполняемости зала и масочного режима.